چهار معدنچی در اعماق معادن هجدک جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بر اثر ریزش دیواره های معادن زغالسنگ هجدک در شهرستان راور که سه شنبه شب روی داد چهار کارگر معدن در اعماق این معادن مدفون شدند.

پس از ریزش معدن نشت گاز نیز در این قسمت از معادن موجب شده است معدچیان در خطر قرار گیرند.

هم اکنون امداد گران در معدن هجدک در حال امداد رسانی هستند و تاکنون موفق به خارج کردن جسد یک نفر از کارگران شده اند.

به دلیل شدت ریزش معدن و همچنین نشت گاز سه معدن چی دیگر نیز جان باخته اند و همچنان تلاشهای برای خارج کردن آنها ادامه دارد.

علت این حادثه توسط مسئولان و کارشناسان اعلام نشده است و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.

معادن زغالسنگ استان کرمان طی دو سال اخیر و پس از واگذاری به بخش خصوصی بارها شاهد بروز سوانح دلخراش بوده اند و طی این مدت بالغ بر 30 نفر جان خود را در حوادث معادن از دست داده اند.

به گفته کارشناسان مهمترین دلیل بروز سوانح در این معادن عدم استفاده از امکانات روز دنیا برای استخراج و رعایت نکردن نکات ایمنی است.

هر چند بارها با تشکیل کمیته های بررسی این سوانح تلاشهایی برای بالا بردن سطح ایمنی صورت گرفته است اما این سوانح دلخراش همچنان ادامه دارد و جان معدنچیان کرمانی را تهدید می کند.

درحال حاضر خانواده سه کارگر زیر آوار در محوطه معدن در انتظار خارج کردن کارگران هستند، استاندار کرمان و معاون امنیتی استاندارکرمان نیز در محل معدن حاضر شدند و بر ادامه امداد رسانی نظارت دارند.