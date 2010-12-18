"مشق نام لیلی" رقم خورد/ تالیف و ترجمه چندین منبع جامع معماری

مهرداد قیومی بیدهندی نویسنده و پژوهشگر حوزه معماری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار در دست تالیف و چاپ خود اینگونه گفت: "مشق نام لیلی: گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر" حاوی مجموعه مقاله‌هایی است که در فاصله سال‌های 1378 و 1387 دربارۀ مباحث نظری و تاریخ معماری و هنر نوشته‌ام.

"مشق نام لیلی" گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر را تشریح می‌کند

وی با اشاره به اینکه طبق قول انتشارات علمی و فرهنگی قرار است این کتاب تا پایان سال منتشر شود، توضیح داد: کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان "معنویت و اخلاق در معماری و هنر" به نسبت پیشه‌ها با تهذیب نفس اختصاص دارد. در فصل دوم با عنوان "مبانی تاریخ معماری و هنر" سخن از موضوعاتی در حیطه فلسفه تاریخ معماری و هنر است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: اقسام منابع تاریخ معماری و هنر، از جمله متون فارسی و فواید گوناگون آنها برای تحقیق در تاریخ معماری ایران، موضوع فصل سوم است و فصل چهار با عنوان "درباره مورخان معماری و هنر اسلامی و ایرانی"، حاوی نوشته‌هایی درباره سیدباقر شیرازی و تیتوس بورکهارت و الگ گرابار است.

دو دفتر از "گنجنامه" در دست انتشار

قیومی درباره اثر دیگر که یک مجموعه جامع درباره معماری اسلامی ایران است بیان کرد: "گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران" مجموعه‌ای 20 جلدی حاوی نقشه‌ها، تصاویر و مطالبی درباره حدود 600 اثر از مهم‌ترین بناهای تاریخی ایران است که زیر نظر کامبیز حاجی‌قاسمی در مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهیه می‌شود.

این پژوهشگرحوزه معماری افزود: چهار جلد از این مجموعه تالیف من است که دو جلد مربوط به بناهای بازار پیش از این منتشر شده و دو جلد دیگر شامل دفترهای 14 و 15 مربوط به خانه‌های ایران توسط دانشگاه شهید بهشتی در دست انتشار است.

مدخل متون نثر سده‌های نخست از منظر تاریخ معماری بررسی می‌شود

وی "مدخل متون نثر سده‌های نخست از منظر تاریخ معماری" را دیگر اثر در دست تالیفش نام برده و توضیح داد: متون کهن فارسی آکنده از اطلاعات و معارف گوناگون درباره معماری ایران است. با این حال، محققان تاریخ معماری ایران به ‌ندرت به این متون توجهی شایسته می‌کنند. علت این کم‌توجهی ناآشنایی ایشان با این متون و استعداد هریک از آنها از نظر اطلاعات مربوط به معماری است.

قیومی اشاره کرد: راه حل این مشکل، معرفی دقیق این کتاب‌ها از منظر تاریخ معماری است به همین منظور در این کتاب قصد دارم، به منزله سرآغازی در این راه، همه متون نثر فارسی در سده‌های نخست ــ از آغاز نثر دری تا نیمه سده پنجم هجری ــ را معرفی و استعداد آنها برای تحقیق معماری را، با ذکر شواهدی، نشان دهم. این کتاب نوعی کتاب‌شناسی توضیحی و انتقادی همراه با شواهد است. کتاب در مراحل آخر ویرایش است و در نیمه دی‌ماه سال جاری برای چاپ در اختیار ناشر که احتمالاً فرهنگستان هنر است، قرار خواهد گرفت.

مترجم "پویه‌شناسی صور معماری" نوشته رودولف آرنهایم درباره دیگر کتاب تالیفیش خبر داد: دفتر نخست "پژوهش‌های معماری و هنر: تاریخ و نظر" در قالب مجموعه مقالات را در دست تدوین دارم. این کتاب دفتر نخست از گاهنامه‌ای است حاوی مقاله‌هایی درباره تاریخ و تئوری معماری و هنر ایران.

قیومی با اشاره به اینکه ناشر این کتاب احتمالا دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود، گفت: این مقاله‌ها را نویسندگان و مترجمان گوناگون نوشته‌اند که در حال حاضر کتاب در مراحل آخر ویرایش و صفحه‌آرایی است و تا اواخر دی‌ماه سال جاری در اختیار ناشر قرار خواهد گرفت.

دیدگاه‌های کرییر در باب معماری؛ اختیار و سرنوشت ترجمه شد

وی درباره ترجمه‌هایش توضیح داد: "معماری، اختیار یا سرنوشت" کتابی است از لئون کرییر، معمار اندیشمند اهل لوکزامبورگ که گروهی از مترجمان این اثر را زیر نظر من ترجمه می کنند. در این اثر نویسنده به زبانی ساده و معمارانه، معماری و شهرسازی برآمده از جنبش مدرن را نقد می‌کند و می‌کوشد مخاطبان خود را از درماندگی در برابر آنچه "سرنوشت مقدر ما در روزگار مدرن" می‌شمارند بیرون کشد و آنان را به دگرگونی در معماری و شهرسازی امروز بر مبنای نیازهای حقیقی انسان‌ها دعوت کند. این کتاب را انتشارات روزنه در دست انتشار دارد.



این نویسنده درباره کتاب‌های در دست تجدید چاپش اینگونه خبر داد: "رساله معماریه" در اوایل سده یازدهم هجری به زبان ترکی نوشته شده است. آن را هاوئرد کرین به انگلیسی برگردانده و من این کتاب را از نسخه انگلیسی به فارسی ترجمه کرده‌ام. در ترجمه کتاب از انگلیسی به فارسی، به نسخه خطی ترکی آن نیز مراجعه شده و نثر ترجمه کتاب رنگی از نثر کهن فارسی دارد.

قیومی با بیان اینکه ناشر کتاب فرهنگستان هنر است تشریح کرد: "رساله معماریه" یکی از معدود کتاب‌های مربوط به معماری در تاریخ فرهنگ اسلامی است. کتاب درباره سرگذشت و احوال یکی از معماران بنام ممالک عثمانی "محمدآقا ابن عبدالمعین" شاگرد سنان و معمار مسجد سلطان احمد در استانبول است.

تجدید چاپ چند کتاب ترجمه‌ای در حوزه پژوهش معماری

این منتقد هنری اضافه کرد: "هندسه و تزئین در معماری اسلامی: طومار توپ‌قاپی" دیگر کتاب ترجمه‌ای است که تجدید چاپ می‌شود. این کتاب حاوی تحقیقی جامع درباره جایگاه هندسه در معماری اسلامی و ایرانی، دانش نظری و عملی معماران مسلمان، و نیز تحلیل طوماری است که از یکی از معماران ایرانی دوره تیموری به دست ما رسیده است.

قیومی درباره این کتاب توضیح داد: نویسنده کتاب گل‌رو نجیب‌اوغلو است. چاپ نخست آن در سال 81 منتشر و در سال 82 به عنوان برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. اکنون، پس از مدتی که در بازار کتاب نایاب بود، انتشارات روزنه آن را در دست تجدید چاپ دارد و به‌زودی چاپ دوم آن منتشر خواهد شد.



"معماری و راز جاودانگی: راه بی‌زمانِ ساختن" دیگر اثری است که با ترجمه مهرداد قیومی توسط دانشگاه شهید بهشتی تجدید چاپ می‌شود. وی درباره آن بیان کرد: این اثر کتابی است بنیادی درباره مبانی اندیشه و طراحی و ساختن، از معمار متفکر امریکایی، کریستوفر الکساندر.

وی ادامه داد: نویسنده کتاب معتقد است مشکل معماری امروز این است که انسان امروزی، برخلاف انسان‌های گذشته، زبان مشترک معماری را از دست داده است. به اعتقاد وی راه خروج از بحران کنونی معماری و شهر فراهم آوردن زبانی مشترک برای معماری و شهر در هر جامعه و فرهنگ است. او در این کتاب می‌کوشد راه‌هایی برای پدید آوردن این زبان به دست دهد. این کتاب از نخستین انتشارش در سال 80، بارها تجدید چاپ شده است.



این مترجم عنوان کرد: "معنا در معماری غرب" از کتاب‌های معروف معمار متفکر نروژی، کریستیان نوربرگ‌ـ شولتس، است. او در این کتاب تاریخ معماری غرب را از منظری پدیدارشناسانه بررسی و تحلیل کرده است. ترجمه فارسی این کتاب در سال 1386 برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و انتشارات فرهنگستان هنر به ‌زودی چاپ سوم کتاب را منتشر خواهد کرد.



قیومی که به تازگی جلد دوم "فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اعلام" را با همکاری سیدمحمد بهشتی منتشر کرده است در این باره گفت: این کتاب به طور مشترک با سیدمحمد بهشتی و واحد پژوهش دانشنامه تاریخ معماری ایران‌شهر توسط فرهنگستان هنر منتشر شده است. این کتاب فرهنگ‌نامه‌ای است حاوی همه مدخل‌های مربوط به معماری در مراجع فارسی (لغت‌نامه دهخدا، فرهنگ فارسی معین، فرهنگ بزرگ سخن، دایرةالمعارف فارسی مصاحب، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، دایرةالمعارف تشیع، گنجنامه).

وی در پایان بیان کرد: این کتاب، بر مبنای دیدگاه کل‌نگر و همه‌جانبه به معماری، در واحد پژوهش دانشنامه تاریخ معماری ایران‌شهر تهیه شده است. این فرهنگ‌نامه دو جلد دارد که جلد نخست آن با نام "اصطلاحات و مفاهیم" در سال 88 منتشر شده و جلد دوم "اَعلام" (نام‌های خاص) در آذرماه جاری منتشر شده است.