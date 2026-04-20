مجوز پروازهای مسافری فرودگاه مهرآباد و امام(ره) صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیه‌ای درباره آخرین وضعیت فضای هوایی کشور و عملیات پروازی در فرودگاه‌ها اعلام کرد: با انجام هماهنگی‌های لازم، مجوز برقراری پروازهای مسافری در فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد از امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین) صادر شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، انجام پروازهای مسافری در فرودگاه‌های ارومیه، کرمانشاه، آبادان، شیراز، کرمان، رشت، یزد، زاهدان، گرگان و بیرجند از روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سر گرفته خواهد شد.