برای کاهش استرس چه کار کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، احتمالاً کسی را میشناسید که هرگز خونسردی خود را از دست نمیدهد- حتی در موقعیتی که اکثر مردم را به وحشت میاندازد. چطور آنها تحت فشار استرسی قرار نمی گیرند؟ محققان این شرایط را به چیزی به نام «انعطافپذیری روانشناختی» ربط میدهند.
«لینا بگداچ»، دانشیار مطالعات سلامت و تندرستی در دانشگاه بینگهمتون در نیویورک، توضیح داد: «آنها میتوانند نحوه تفکر خود در مورد موقعیت را تغییر دهند و سپس از منابع مغزی برای مقابله با استرس استفاده کنند.»
او و همکارانش اخیراً نتایج یک نظرسنجی را منتشر کردهاند که مبانی این توانایی را برای سازگاری سازنده افکار، احساسات و رفتارهای فرد با موقعیتهای در حال تغییر روشن میکند.
برای این مطالعه، آنها از ۴۰۱ دانشجوی دانشگاه (۵۸٪ از آنها زن) در مورد رژیم غذایی، عادات خواب، ورزش، مصرف الکل و ماریجوانا و موارد دیگر سؤال کردند.
نکته مهم: کسانی که به دنبال یک سبک زندگی سالم بودند، در موقعیت بهتری برای مقابله با استرس قرار داشتند.
خوردن صبحانه 5 بار یا بیشتر در هفته و ورزش حداقل 20 دقیقه در روز با تابآوری بیشتر روانی مرتبط بودند و مصرف مکرر فست فود با کاهش این تاب آوری مرتبط بود. این مطالعه نشان داد که مصرف روغن ماهی چهار بار یا بیشتر در هفته نیز مفید است.
در تحقیقات قبلی، بگداچ پیش از این ثابت کرده بود که یک رژیم غذایی خوب، تابآوری را افزایش میدهد در حالی که رژیم غذایی نامناسب آن را کاهش میدهد.
این مطالعه جدید یک قطعه مهم به پازل اضافه میکند: انعطافپذیری روانی مسیری است که از طریق آن رژیم غذایی و سبک زندگی، تابآوری را شکل میدهند.
بگداچ در یک بیانیه خبری گفت: «یافته جدید در اینجا این است که رژیم غذایی و سبک زندگی فقط به خودی خود شما را تابآور نمیکنند. آنها به شما کمک میکنند تا انعطافپذیری روانی ایجاد کنید، که به نوبه خود شما را به فردی تابآور تبدیل میکند.»
او گفت: «انعطافپذیری روانی فرد را قادر میسازد تا از منابع مغز خود برای پردازش و درک بهتر احساسات خود استفاده کند.»
نتیجه: اگر میخواهید انعطافپذیرتر باشید، صبحانه سالم بخورید، حداقل ۶ ساعت در شب بخوابید، فعال باشید و روغن ماهی را امتحان کنید.
نظر شما