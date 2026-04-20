به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عالیشاه عصر دوشنبه در بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی در میاندورود با هدف بررسی نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، وضعیت ساماندهی، شرایط حفاظتی و روند ثبت اطلاعات، از پارکینگ مربوطه بازدید و موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه خودروهای توقیفی امانت مردم نزد دستگاه‌های مسئول هستند، اظهار کرد: با وجود توقیف قضایی، این وسایل همچنان از اموال شهروندان محسوب می‌شوند و نگهداری صحیح و صیانت از آنها وظیفه متولیان امر است.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به شرایط اقلیمی استان و رشد سریع علف‌های هرز، بر لزوم پاکسازی مستمر محوطه، انجام زیرسازی مناسب کف پارکینگ و رفع عوامل آسیب‌زا تأکید کرد.

عالیشاه افزود: در این بازدید، وضعیت نگهداری خودروها و ساماندهی فضای پارکینگ در مجموع مناسب و قابل قبول ارزیابی شد، با این حال مقرر شد مسئول پارکینگ نسبت به رفع برخی نواقص جزئی و تکمیل فرآیند پاکسازی محوطه تا پایان هفته اقدام کند.

دادستان مرکز استان ضمن قدردانی از اقدامات و نظارت‌های دادستان شهرستان میاندورود، تصریح کرد: نظارت مستمر دادستان‌های سراسر استان بر وضعیت پارکینگ‌های خودروهای توقیفی ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور در نگهداری اموال مردم، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.