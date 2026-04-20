۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

نظارت مستمر بر وضعیت پارکینگ‌های خودروهای توقیفی مازندران ادامه دارد

میاندورود - دادستان ساری گفت: نظارت مستمر دادستان‌های سراسر استان بر وضعیت پارکینگ‌های خودروهای توقیفی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عالیشاه عصر دوشنبه در بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی در میاندورود با هدف بررسی نحوه نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، وضعیت ساماندهی، شرایط حفاظتی و روند ثبت اطلاعات، از پارکینگ مربوطه بازدید و موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه خودروهای توقیفی امانت مردم نزد دستگاه‌های مسئول هستند، اظهار کرد: با وجود توقیف قضایی، این وسایل همچنان از اموال شهروندان محسوب می‌شوند و نگهداری صحیح و صیانت از آنها وظیفه متولیان امر است.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به شرایط اقلیمی استان و رشد سریع علف‌های هرز، بر لزوم پاکسازی مستمر محوطه، انجام زیرسازی مناسب کف پارکینگ و رفع عوامل آسیب‌زا تأکید کرد.

عالیشاه افزود: در این بازدید، وضعیت نگهداری خودروها و ساماندهی فضای پارکینگ در مجموع مناسب و قابل قبول ارزیابی شد، با این حال مقرر شد مسئول پارکینگ نسبت به رفع برخی نواقص جزئی و تکمیل فرآیند پاکسازی محوطه تا پایان هفته اقدام کند.

دادستان مرکز استان ضمن قدردانی از اقدامات و نظارت‌های دادستان شهرستان میاندورود، تصریح کرد: نظارت مستمر دادستان‌های سراسر استان بر وضعیت پارکینگ‌های خودروهای توقیفی ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور در نگهداری اموال مردم، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6806358

