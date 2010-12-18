به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است و موضوع آن اجتماعی است.

مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" داستان زندگی مردی را به تصویر می‌کشد که به طور ناخواسته، دستش به خون برادر دوستش آغشته می‌شود و طی این اتفاق، ماجراهایی برای وی به وقوع می پیوندد.



فیلمنامه این سریال 27 قسمتی به قلم سید سعید رحمانی به نگارش درآمده است.

در مجموعه تلویزیونی "سی‌امین روز" هومن سیدی، سیما تیرانداز، محمود عزیزی، رزیتا غفاری، انوشیروان ارجمند، پژمان بازغی، اتابک نادری، آزاده صمدی، مهران رجبی، میرطاهر مظلومی، بهرام ابراهیمی، صفا آقاجانی، کوروش سلیمانی، فرشته سربندی، الناز حبیبی، افشین سنگ چاپ، رضا آحادی، شیرین نصرتی، عزیز هنرآموز، سپیده عنایتی، حمید مرادی و ... بازی کردند.

سایر عوامل این سریال عبارتند از دستیار اول کارگردان: برزو نیک نژاد، برنامه‌ریز: امین قوامی، مدیر تصویربرداری: خسرو دادگر مرام، صدابردار: صالح حبیبی، تدوین و صداگذاری: مهدی جودی، طراح گریم: عباس صالحی، طراح صحنه: محسن شریفی، مدیر تولید: بهرام جلالی و موسیقی: رضا خسروی.