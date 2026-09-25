به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودرو در نخستین روز پاییز، برخلاف روزهای گذشته، در برخی مدل‌های داخلی با افزایش قیمت همراه شده است. در حالی که روز دوشنبه ۳۰ شهریور بازار یکی از کم‌نوسان‌ترین روزهای یک ماه اخیر را پشت سر گذاشته بود، معاملات در پایان هفته با تغییراتی در قیمت برخی خودروها دنبال شد و دامنه نوسان در تعدادی از مدل‌های پرتقاضا افزایش یافت.

این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که بازار خودرو همچنان با رکود معاملاتی و کاهش حجم خرید و فروش مواجه است و قیمت‌های اعلامی فروشندگان لزوماً به معنای انجام معامله قطعی نیست.

با این حال، رشد قیمت در برخی خودروهای داخلی در اولین روز مهرماه نشان می‌دهد بازار همچنان تحت تأثیر نوسانات عوامل اقتصادی و انتظارات فعالان قرار دارد و ثبات نسبی روزهای گذشته هنوز به یک روند پایدار تبدیل نشده است.

جزئیات قیمت خودرو در بازار

بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد دنا پلاس اتوماتیک حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

در میان دیگر محصولات ایران‌خودرو، سورن پلاس XU7P حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای MT6 حدود ۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ TU3 حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، رانا پلاس حدود یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان و تارا دستی V1 حدود ۲ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله می‌شوند.

در بازار محصولات سایپا نیز اطلس G حدود یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان، ساینا S حدود یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان و کوییک S حدود یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان قیمت دارند.

همچنین شاهین G حدود ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G حدود ۲ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. سایپا ۱۵۱ GX پاششی نیز در بازار آزاد حدود یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون تومان قیمت دارد.

به این ترتیب، بازار در نخستین هفته مهرماه نه در مسیر یکپارچه افزایشی قرار گرفته و نه با موج فراگیر کاهش قیمت مواجه شده است؛ بلکه هر خودرو متناسب با میزان عرضه، تقاضا و شرایط معاملات خود نوسان می‌کند.

خودرو گران می‌شود، اما معامله‌ای شکل نمی‌گیرد

مشاهده روند بازار در روزهای پایانی شهریور و ابتدای مهر نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار خودرو همچنان نبود تقاضای مؤثر است. گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز حاکی از آن است که کاهش قدرت خرید و افت تقاضای واقعی باعث شده خودروهای زیادی در بازار بدون مشتری باقی بمانند. به بیان دیگر، افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان الزاماً به معنای افزایش قیمت واقعی معاملات نیست؛ زیرا در بازار کم‌معامله، فاصله میان «قیمت اعلامی» و «قیمت معامله‌شده» می‌تواند افزایش پیدا کند.

این همان نکته‌ای است که مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو، نیز بر آن تأکید کرده است. به گفته او، رکود لزوماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود و حتی ممکن است در شرایطی قیمت‌های کاذب افزایش یابند؛ زیرا وقتی معامله‌ای در حجم قابل توجه انجام نمی‌شود، قیمت‌های اعلامی نمی‌توانند تصویر دقیقی از ارزش واقعی خودرو در بازار ارائه دهند رکود لزوماً به کاهش قیمت خودرو منجر نمی‌شود و حتی ممکن است در شرایطی قیمت‌های کاذب افزایش پیدا کنند؛ زیرا وقتی معامله‌ای در حجم قابل توجه انجام نمی‌شود، قیمت‌های اعلامی نمی‌توانند تصویر دقیقی از ارزش واقعی خودرو در بازار ارائه دهند.

شامخ خودرو؛ علامت ادامه رکود

یکی از مهم‌ترین داده‌هایی که وضعیت بازار خودرو را بهتر از قیمت‌های روزانه نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید است. تازه‌ترین گزارش شامخ گروه خودرو و قطعات وابسته نشان می‌دهد این شاخص در مردادماه با سقوط ۲۲.۶ درصدی از ۵۹.۱ واحد در تیرماه به ۴۵.۷ واحد رسیده است؛ یعنی بار دیگر پایین‌تر از مرز ۵۰ قرار گرفته که در این شاخص به‌عنوان مرز میان رونق و رکود در نظر گرفته می‌شود.

در همین گزارش، شاخص تولید محصولات خودرو به ۳۹.۵ و شاخص فروش به ۴۰.۷ رسیده است. افزایش موجودی محصول در انبارها در کنار کاهش سفارش‌های جدید و فروش، از فشار هم‌زمان بر سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد. بنابراین اگرچه ممکن است در یک روز قیمت پژو ۲۰۷، تارا یا دنا افزایش پیدا کند، اما این افزایش به تنهایی نشانه خروج بازار از رکود نیست.

شهریور چگونه گذشت؟

بررسی روند ماه گذشته نیز تصویر مهمی از بازار ارائه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو در شهریورماه با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد و میانگین قیمت خودرو در این ماه حدود ۱۷ درصد افزایش یافت بازار خودرو در شهریورماه با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد و میانگین قیمت خودرو در این ماه حدود ۱۷ درصد افزایش یافت ؛ در حالی که خودروهای وارداتی رشد بیشتری را تجربه کردند.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازار از نظر حجم معاملات همچنان با ضعف تقاضا مواجه بوده است. بنابراین شهریورماه نمونه روشنی از شرایطی است که افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق معاملات نیست.

طبق تاکید کارشناسان فشار هزینه‌های تولید، نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین، انتظارات تورمی و تحولات سیاست‌های تجاری از جمله عواملی هستند که در ماه‌های اخیر بر قیمت خودرو اثر گذاشته‌اند.

دلار؛ متغیری که بازار خودرو نمی‌تواند نادیده بگیرد

از سویی دیگر بازار خودرو همچنان به نرخ ارز حساس است؛ دلار در بازار غیررسمی در محدوده بالای ۲۳۰ هزار تومان نوسان دارد و از آنجا که بخشی از هزینه‌های تولید خودرو، قطعات، مواد اولیه و خودروهای وارداتی به نرخ ارز وابسته است، تغییرات بازار ارز می‌تواند انتظارات فروشندگان و خریداران خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

در نتیجه، حتی در شرایطی که تقاضای واقعی ضعیف است، افزایش انتظارات تورمی می‌تواند مانع کاهش جدی قیمت‌های پیشنهادی شود.

خریدار خودرو در آغاز پاییز چه می‌کند؟

بررسی میدانی خبرنگار مهر از بازار هفته نخست مهر ماه حکایت از آن دارد که رفتار خریداران بیش از آنکه به سمت خرید هیجانی باشد، به سمت صبر و رصد بازار متمایل است.

خریدار مصرفی از یک سو با قیمت‌های بالای خودرو مواجه است و از سوی دیگر نمی‌تواند مطمئن باشد که انتظار چندماهه الزاماً به کاهش قیمت منجر خواهد شد. از طرف دیگر، فروشندگان نیز با توجه به نوسان ارز و هزینه‌های جایگزینی خودرو، در بسیاری موارد حاضر به کاهش قابل توجه قیمت‌های پیشنهادی نیستند.

در چنین شرایطی، توصیه کارشناسان این است که مصرف‌کننده‌ای که نیاز واقعی به خودرو دارد و بودجه خرید را در اختیار دارد، تصمیم خود را صرفاً بر مبنای پیش‌بینی آینده به تعویق نیندازد؛ زیرا عوامل متعددی از نرخ ارز و تعرفه‌ها گرفته تا سیاست واردات، تصمیمات خودروسازان و تحولات بین‌المللی می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد.