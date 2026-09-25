به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح جمعه در جریان بازدید از مرکز سلامت روانی اجتماعی «سراج» بابل، این مراکز را یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در حوزه بهداشت روان عنوان کرد.
وی با اشاره به روند فعالیت مراکز سراج اظهار کرد: در این مراکز افراد ابتدا مورد غربالگری قرار میگیرند و وضعیت و مشکلات آنان از ابعاد مختلف بررسی میشود و در صورت نیاز، فرد برای دریافت خدمات تخصصی به روانپزشک ارجاع خواهد شد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت، تلفیق خدمات سطح اول و دوم نظام سلامت را از ویژگیهای مهم مراکز سراج دانست و افزود: در این مراکز، خدمات حوزه بهداشت و پیشگیری در کنار خدمات درمانی قرار گرفته و مددکار اجتماعی نیز در فرآیند ارائه خدمات حضور دارد.
وی ادامه داد: حضور مددکار اجتماعی این امکان را فراهم میکند که عوامل مختلف مؤثر بر سلامت روان افراد، از جمله مسائل و شرایط اجتماعی، در کنار ابعاد پزشکی و روانشناختی مورد توجه قرار گیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه مراکز سلامت روانی اجتماعی سراج از مراکز موفق کشور در حوزه سلامت روان به شمار میروند، گفت: الگوی فعالیت این مراکز در سطح بینالمللی نیز معرفی شده است.
وی درباره توسعه این مراکز در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۸ مرکز سراج در نقاط مختلف کشور فعال است و بر اساس برنامهریزی انجام شده، هدفگذاری شده است که تعداد این مراکز طی دو سال آینده به ۳۰۰ مرکز افزایش یابد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت تأکید کرد: توسعه مراکز سراج میتواند زمینه دسترسی گستردهتر مردم به خدمات غربالگری، مشاوره، مددکاری و درمان تخصصی در حوزه سلامت روان را فراهم کند.
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