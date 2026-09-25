استعفای ۲۸ درصد از افسران صهیونیست پس از روی کار آمدن «بن گویر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که از زمان انتصاب «ایتامار بنگویر» به سمت وزیر امنیت داخلی اشغالگران قدس در دسامبر ۲۰۲۲، ۲۸ درصد از افسران پلیس این رژیم استعفا دادهاند.
این روزنامه اعلام کرد که این آمار و ارقام در جریان نشستهای غیرعلنی که با محوریت معضل کمبود نیروی انسانی در نیروی پلیس رژیم اسرائیل برگزار شده بود، ارائه شده است.
به نوشته هاآرتص، این دادهها همچنین حاکی از افزایش جذب نیرو در پلیس در دوران تصدی بنگویر است؛ با این حال، بیش از یکچهارم نیروهای جدید به «پلیس مرزی» یا نهاد موسوم به گارد داخلی که زیر نظر وزارت امنیت داخلی این رژیم فعالیت میکند، اختصاص یافتهاند.
بر اساس این گزارش، علیرغم تلاشها برای جذب نیرو، همچنان کمبودی بالغ بر 2 هزار افسر در ایستگاههای پلیس و بخش راهنمایی و رانندگی رژیم اسرائیل وجود دارد.
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