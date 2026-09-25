به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی هرمزگان در این باره اعلام کرد: امروز صبح جوی پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در سواحل و جزایر نیز مه رقیق صبحگاهی خواهیم داشت .

از ساعات بعدازظهر با رشد ابر در ارتفاعات شرقی، برخی ارتفاعات غربی و شمالی استان احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ وجود دارد .

تا ساعات ظهر امروز شرایط دریا نسبتاً آرام و برای تردد مساعد خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر با افزایش باد جنوب‌غربی شرایط دریا ناپایدار می‌شود .

بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز و جنوب جزیره لارک به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و ارتفاع امواج دریا نیز تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود .

شناورهای سبک صیادی و تفریحی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب از تردد دریایی خودداری کنند .

از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانه‌های فصلی به‌ویژه در مناطق شرقی، شمالی و غربی استان خودداری شود .

برای روز شنبه نیز در ساعات بعدازظهر و شب ناپایداری‌های جوی در استان پیش‌بینی می‌شود .