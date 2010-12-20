مشکلات شهرهای اقماری کرج گمشده در حصار کلانشهر دو میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بارها شنیده اید که کلانشهر دو میلیونی کرج نیاز به نگاه ویژه مسئولان دارد، دومین کلانشهر بزرگ کشور باید از نظر زیرساختی تقویت شود، ورودی شهر کرج باید سامان یابد و.... اما بسیار کمتر و شاید به ندرت از مسائل و مشکلات شهرهای اقماری مرکز استان البرز شنیده اید.

شهرهایی که با جمعیت چشمگیری در حصار مسائل و مشکلات کلانشهر کرج گم شده اند و صدای درخواستهای مختلف مردمش به گوش کسی نرسیده است یا اگر رسیده است نیز پاسخی را دریافت نکردند.

مردم شهرهای کمالشهر، مشکین دشت، محمدشهر، ماهدشت، فردیس، گرمدره و اشتهارد وقتی شروع به بیان مشکلات خود می کنند نمی دانی باید کدام را ثبت کنی و به انتشارش در رسانه خود بپردازی تا شاید مسئولان امر موضوع را شنیده و به رفع مشکلات آنان بپردازند.

راه های مواصلاتی، نبود کمربندی در اطراف شهرهای اقماری و تردد خودروهای سنگین از مرکز شهر، ترافیک سنگین در مسیر ورود به شهرهای اقماری از جمله مشکلات اقماری نشینان مرکز استان در حوزه راه است که شاید اگر بارها بارها نیز به آن پرداخته شود بازهم تا زمانی که این مشکلات به صورت ریشه ای حل نشود جای بحث در مورد آن وجود داشته باشد.

نبود حتی یک فرهنگسرا در برخی از شهرهای اقماری که جمعیتی بیش از 100 هزار نفر دارند، نبود کتابخانه جامع و تخصصی، نبود سرانه ورزشی مناسب، فرسودگی مدارس نیز از جمله معضلات فرهنگی شهرهای اقماری است که امید می رود در اولین سفر هیئت دولت به استان البرز و همراهی وزیر ارشاد و آموزش و پرورش با هیئت دولت، مصوباتی به همراه داشته باشد که بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کند.

نبود حتی یک درمانگاه تخصصی، نبود درمانگاه های خصوصی مجهز، کمبود داروخانه های شبانه روزی، نبود پزشک متخصص مستقر در این شهرها نیز از مشکلات حوزه بهداشت شهرهای اقماری مرکز استان تازه تاسیس البرز محسوب می شود که تنها با اعتبارات ویژه و نگاه ملی می توان بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کرد.

درخواست مکرر مسئولان شهرهای اقماری نیز برای استقرار ادارات خدمات رسان در این شهرها که گاهی جمعیتش با برخی از مراکز استانهای کشور برابری می کند نیز از مطالبات به حق اقماری نشینان محسوب می شود تا علاوه بر سهولت پیگری کارهایشان، تردد به مرکز کلانشهر کرج نیز کاهش یافته و از هزینه های فردی و شهری نیز کاسته شود.

زیرا در حال حاضر مردم شهرهای اقماری مجبورند برای کوچکترین کار اداری در خصوص مسائل روزمره زندگیشان به کرج بیایند در حالی که با راه اندازی شعبه ای از ادارات خدمات رسان در این شهرها می توان رضایت خاطر شهروندان این مناطق را جلب کرد.

مردم البرز به ویژه شهروندان شهرهای اقماری کرج بی صبرانه منتظر ورود رئیس جمهور و هیئت همراه به استان البرز هستند تا شاید با تصویب مصوبات زیربنایی و فرهنگی بخشی از مشکلات مردم منطقه رفع شود.