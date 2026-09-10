ترامپ منکر آسیب دیدن هواپیماهای آمریکا در پایگاه اردن شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا روز پنجشنبه در ادامه انکار آسیب به پایگاهها و جنگندههای آمریکایی، گزارشها درباره آسیب دیدن هواپیماهای جنگی آمریکا در حمله ایران به یک پایگاه هوایی در اردن را رد کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگار نیوزنیشن درباره صحت این گزارشها گفت: «نه. اصلاً. هیچ خسارتی وارد نشده، هیچ چیز.»
این در حالی است که شبکه سیبیاس نیوز به نقل از افرادی که از جزئیات حادثه اطلاع مستقیم دارند، گزارش داده است که حملات ایران در بامداد سهشنبه تا چهارشنبه به پایگاه موفقالسلطی اردن به چند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب زده است. بر اساس این گزارش، یک فروند A-10 تاندربولت یک بال خود را از دست داده و حدود هشت فروند F-15 نیز آسیبهای جزئی دیدهاند.
این حمله در واکنش به حملات آمریکا به پنج نفتکش ایرانی انجام شد و نیروهای ایران موشکهای بالستیک را به سمت پایگاه آمریکایی شلیک کردند.
ترامپ همچنین بار دیگر مدعی شد که جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در نوامبر حلوفصل خواهد شد، هرچند در تازهترین اظهاراتش احتمال پایان جنگ پیش از انتخابات را نیز مطرح کرده است.
او درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران ادعا کرد که واشنگتن در حال حاضر به دنبال مذاکره نیست. هرچند در اظهاراتی متناقض امکان مذاکرات را کاملاً رد نکرد و افزود: یک مذاکره ممکن است اتفاق بیفتد، اما چیزی نیست که ما در حال حاضر به دنبال آن باشیم.
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