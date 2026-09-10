به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد شامگاه پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر استان که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یاسوج برگزار شد، با خیرمقدم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه، اظهار کرد: امیدواریم این سفر منشأ خیر و برکت برای استان، بهویژه حوزه فرهنگ و هنر باشد.
وی با اشاره به ضرورت رفع کمبودهای زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان افزود: تلاش میکنیم با استفاده مشترک از منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منابع ملی، اعتبارات استانی و ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی، بخشی از کمبودهای زیرساختی این حوزه را برطرف کنیم.
منابع محدود است؛ باید از همه ظرفیتها استفاده کرد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حل یکباره همه مشکلات فرهنگی با یک تفاهمنامه امکانپذیر نیست، تصریح کرد: شرایط منابع کشور را میدانیم و باید با همین منابع محدود، از حداقل داشتهها بهترین استفاده را داشته باشیم.
رحمانی ادامه داد: از زمان آغاز مسئولیت در استان تلاش کردهایم همه ظرفیتهای موجود را در اختیار بخشهای مختلف قرار دهیم و در حوزه فرهنگ و هنر نیز از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان حمایت کردهایم و این حمایت ادامه خواهد داشت.
تالار شهر یاسوج پس از سالها بلاتکلیفی فعال شد
وی یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه زیرساختهای فرهنگی استان را فعال شدن پروژه تالار شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: این پروژه با ۲۳ هزار مترمربع زیربنا بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف و راکد مانده بود که با پیگیریهای انجامشده و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان استان، پس از سفر رئیسجمهور تعیین تکلیف و فعال شد.
رحمانی افزود: این پروژه اکنون با تمام توان در حال اجراست و بر اساس برنامه زمانبندی به پایان خواهد رسید.
وی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در تالار شهر یاسوج گفت: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد زیرساختهای مورد نیاز بخش فرهنگ و هنر از جمله سالنهای سینما، اجتماعات و فضاهای تخصصی در این مجموعه تأمین میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مجموعه میتواند سرانه زیرساختهای فرهنگی و هنری استان را تقریباً دو برابر کند و بخش مهمی از مشکلات این حوزه را کاهش دهد.
پیگیری برای ایجاد سینمای دوم در یاسوج
رحمانی با اشاره به افتتاح سالن سینمایی در یاسوج اظهار کرد: در نشستی که پیش از این با رئیس سازمان سینمایی کشور داشتیم، مقرر شد در صورت فراهم شدن فضای مورد نیاز، زمینه ایجاد سینمای دوم نیز فراهم شود.
وی افزود: با توجه به زمینی که ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه مرتبط برای این موضوع در نظر گرفتهاند، پیگیریهای لازم برای اجرای این طرح ادامه دارد.
خانه مطبوعات تکمیل شد
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تکمیل پروژه خانه مطبوعات استان خبر داد و گفت: این پروژه تکمیل شده و تنها تجهیزات آن باقی مانده است که برای تأمین تجهیزات نیز حمایتهایی انجام شده و روند کار با پیشرفت خوبی در حال انجام است.
رحمانی با تأکید بر ادامه روند فعالسازی پروژههای نیمهتمام فرهنگی استان اظهار کرد: پروژههای نیمهتمام در کمیته برنامهریزی شهرستانها پیگیری و برای فعال کردن آنها تلاش شده است.
پیوست رسانهای پروژههای بزرگ دنبال میشود
وی با اشاره به موضوع پیوست رسانهای پروژهها گفت: حدود یک ماه قبل موضوع پیوست رسانهای پروژههای دارای اعتبار بالای ۲۰ میلیارد تومان را مطرح کردهایم و امیدواریم با گشایش در اعتبارات، این موضوع اجرایی شود.
رحمانی افزود: هدف از این پیوست، حمایت از رسانههاست و تلاش میکنیم همه رسانهها از این ظرفیت بهرهمند شوند.
وی رسانهها را بخشی از ظرفیت توسعه استان دانست و گفت: رسانهها در شرایط مختلف، از جمله جنگ ۱۲ روزه، نقش مهمی در ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی ایفا کردند.
حل مشکلات تشکلهای فرهنگی با استفاده از ظرفیتهای قانونی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد درباره حمایت از انجمنها و تشکلهای فرهنگی و هنری نیز گفت: تشکلهای مردمنهاد در صورت ثبت و طی مراحل قانونی میتوانند از ظرفیتهای موجود در دفتر امور اجتماعی و شوراها استفاده کنند.
رحمانی از مدیرکل امور اجتماعی، معاون سیاسی و مجموعه استانداری خواست مسائل مربوط به تشکلهای فرهنگی و هنری را پیگیری کنند و افزود: در شرایط فعلی نیز هر ظرفیتی که برای حمایت از این تشکلها وجود داشته باشد، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تصمیم درباره ساختمان فرهنگ و ارشاد بر اساس نظر فنی
وی در واکنش به مباحث مطرحشده درباره ساختمان فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: در این زمینه نظر شورای فنی ملاک تصمیمگیری است.
رحمانی گفت: مجموعه استانداری بخشهای مختلف را به ساختمان جدید منتقل کرده و باقی ماندن استانداری در ساختمان فعلی به دلیل ضرورتهای موجود بوده است؛ بنابراین اگر شورای فنی ادامه فعالیت ساختمان را تأیید کند، درباره نحوه استفاده از آن تصمیمگیری خواهد شد.
مشکلات هنرستان نیازمند تصمیم مشترک است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره مشکلات مطرحشده پیرامون هنرستان گفت: این موضوع باید در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور مسئولان مرتبط بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی تأکید کرد: مجموعههایی که مسئولیت آنها میان دو دستگاه تقسیم شده است، گاهی با مشکل مواجه میشوند و باید برای رفع این وضعیت، راهکار مشخصی تعیین شود.
رحمانی در پایان با اشاره به شرایط کشور ابراز امیدواری کرد: با پایان شرایط جنگی و استمرار همدلی و انسجام اجتماعی، زمینه برای شکوفایی و توسعه بیشتر کشور فراهم شود و دولت نیز برنامههای خود را در چارچوب سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب با قوت ادامه دهد.
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