به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیل‌درون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.



وی ادامه داد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد.