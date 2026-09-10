به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیلدرون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.
وی ادامه داد: تنگه هرمز مسدود و تحت اشراف اطلاعاتی و کنترل هوشمند ماست، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار میگیرد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد، هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: شناور بدون سرنشین جاسوسی ارتش تروریست آمریکایی با نام سیلدرون و با شماره بدنه ۵۸۳۸ در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت.
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