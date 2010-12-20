۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

بخشی از برج قلعه باستانی بردستان دیر فرو ریخت

بوشهر - خبرگزاری مهر: بخشی از برج قلعه باستانی بردستان در شهرستان دیر که قدمتش به دوره ساسانیان برمی گردد، فرو ریخت.

بخشدار مرکزی دیر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر دیر گفت: وزش باد شدید در اواخر هفته گذشته باعث ریزش قسمتی از بالای برج قلعه بردستان و تخریب دیوار مدرسه نزدیک آن شده است.

محمد فخرایی با بیان میزان خسارات وارد شده در حال بررسی است، اظهار داشت: بارها از میراث فرهنگی بوشهر خواستار بازسازی این اثر ارزشمند باستانی شدیم اما توجه ای به آن نشد.

وی اظهار داشت: به رغم اینکه در سالهای 86 و 88  حدود دو میلیارد و 160 میلیون ریال و امسال هم یک میلیارد و 60 میلیون ریال برای بازسازی قلعه بردستان اختصاص یافته بود، اما این اعتبارات در بازسازی این قلعه هزینه نشد.

وی با بیان اینکه قلعه بردستان که قدمتش به دوره ساسانیان برمی گردد، در سال 1380 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، گفت: قلعه بردستان چندین بار بازسازی شده که آخرین بار در فاصله سالهای 1246 تا 1298 قمری بوده است.

قلعه باستانی بردستان دارای سه حیاط، چهار برج، یک عمارت شاه نشین هشت اتاق و قهوه خانه است و در جنوب استان بوشهر و چهار کیلومتری شرق دیر قرار دارد.

