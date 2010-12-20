رافائل بنیتز از اینتر میلان اخراج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاتزتا دلو اسپورت با عنوان “Benitez e' fuori!” که ترجمه آن می شود "بنیتز اخراج می شود" به استقبال این موضوع رفته است. تیم اینتر در حال حاضر نسبت به میلان، صدرنشین رقابت های لالیگا، 13 امتیاز کمتر دارد.

اینتر شنبه شب با هدایت بنیتز موفق شد مازمبی را با نتیجه 3 بر صفر در دیدار نهایی جام باشگاه های جهان شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد.

پس از آن سرمربی اسپانیایی اینتر در نشست خبری سه گزینه پیش روی ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر، قرار داد: اول اینکه به اندازه کافی پول در اختیار او قرار دهد تا در فصل نقل و انتقالات ژانویه بازیکن بگیرد. دوم اینکه وضعیت موجود را بدون اینکه تیم را تقویت کند ادامه دهد و سوم اینکه او را از کار برکنار کند.

موراتی در پاسخ به این اظهارات گفته بود: آنها در حال حاضر شاید کمی از ایتالیا دور باشند اما نباید ارزش ها را نادیده بگیرند. تمام آنهایی که اینتر را دوست دارند در این لحظه شاد هستند و من هم قصد ندارم در حال حاضر در خصوص بنیتز صحبت کنم.

"گاتزتا دلو اسپورت" از لوچیانو اسپالتی به عنوان اصلی ترین گزینه برای جایگزینی بنیتز یاد کرده است اگرچه فابیو کاپلو، لئوناردو، مربی پیشین میلان و والتر زنگا هم دیگر گزینه های جانشینی رافا محسوب می شوند.