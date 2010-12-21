هدفمندی یارانه ها فرهنگ اسلامی استفاده از منابع را نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر سه شنبه در نشست اعضای شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: بهینه کردن فرهنگ مصرف از اهداف اصلی شورای فرهنگ عمومی استان است.
وی با اشاره به حماسه یوم الله 9 دی آن را برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: بصیرت بخشی مقام معظم رهبری و حضور پرشور مردم موجب خلق این حماسه شد که ثمره آن کورشدن چشم فتنه و خنثی سازی توطئه های دشمنان بود.
صفایی بوشهری افزود: دشمنان انقلاب سرمایه گذاری گسترده ای در این زمینه انجام داده بودند اما حضور با بصیرت مردم آنان را در دستیابی به خنثی سازی توطئه های خود ناکام گذاشت.
محمد حسین جهانبخش استاندار بوشهر نیز با اشاره به همکاری و مشارکت مردم و مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اظهار امیدواری کرد: اجرای این قانون موجب شکوفایی اقتصادی کشور و گسترش عدالت محوری شود.
در این نشست گزارشی از سیاستها و راهبردهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و دستگاه های اجرایی ارائه شد.
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