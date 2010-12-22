به گزارش خبرگزاری مهر، فیلبمرداری سومین قسمت از فیلم سینمایی "اخراجی‌ها" در حالی ادامه دارد که از هفته گذشته بازی امین حیایی در این فیلم آغاز شده و وی مقابل دوربین فرشاد گل‌سفیدی قرار گرفته است.

تاکنون 40 درصد از فیلبمرداری به پایان رسیده است و فیلمبرداری تا پایان دی‌ماه ادامه دارد. فیلم فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر کرده است تا با توجه به انجام تدوین همزمان توسط محسن توکلی آخرین ساخته مسعود ده‌نمکی به موقع برای حضور در جشنواره فجر آماده شود.

امین حیایی، اکبرعبدی، محمدرضا شریفی‌نیا، حسام نواب‌صفوی، رضا رویگری، سید جواد هاشمی، یوسف صیادی،علی دهکردی، قاسم زارع، سپند امیرسلیمانی، فخرالدین صدیق شریف، امیر نوری، محمود مقامی، سیروس کهوری‌نژاد، ابوالفضل همراه، ماشاالله شاهمرادی‌زاده، مریم کاویانی، بهنوش بختیاری، رز رضوی، مریم سلطانی، حلیمه سعیدی و شهربانو موسوی بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان "اخراجی‌ها 3" آمده است: جنگ تمام شده، اخراجی‌ها و دیگر همرزمانشان به شهر برگشتند و هر کس در پی کسب و کاری است، یک برنامه زنده تلویزیونی در تلاش است تا تعدادی از آن رزمندگان را برای حضور در یک برنامه دعوت کند، شرایط نامساعد حال یکی از این همرزمان او را راهی بیمارستان می‌کند، اما براثر حوادثی در سطح شهر دیر به بیمارستان می‌رسد و تا پای شهادت پیش می‌رود و این بهانه‌ای برای حضور همرزمان سابق در بیمارستان می‌شود که حالا هر یک شان وشخصیتی جدید دارند و...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده وکارگردان: مسعود ده‌نمکی، دستیار اول کارگردان: نورالدین گودرزی، مدیر برنامه‌ریزی: فروزان جلالی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد گل‌سفیدی، طراح چهرپرداز: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، صدابردار: بابک اخوان، صداگذار: سیدعلیرضا علویان، تدوین: محسن توکلی، موسیقی: بهنام ابطحی، منشی صحنه: فتانه محسنی، عکاس: بابک برزویه، مدیرتولید: مهدی بدرلو، مدیر تدارکات: علیرضا همت، روابط عمومی: الهه گودرزی و احسان هوشیارگر، مجری طرح: محمدرضا شریفی‌نیا و تهیه‌کننده: مسعود ده‌نمکی.