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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

پنج کاراته‌کای هرمزگانی راهی مسابقات ترکیش اوپن ۲۰۲۶ شدند

پنج کاراته‌کای هرمزگانی راهی مسابقات ترکیش اوپن ۲۰۲۶ شدند

بندرعباس- تیم پنج‌نفره کاراته استان هرمزگان برای حضور در مسابقات بین‌المللی ترکیش اوپن ۲۰۲۶ عازم استانبول ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پنج‌نفره کاراته استان هرمزگان به منظور حضور در مسابقات بین‌المللی ترکیش اوپن ۲۰۲۶ راهی استانبول ترکیه شد.

این رقابت‌ها از ۲۹ مردادماه تا یکم شهریورماه ۱۴۰۵ در شهر استانبول برگزار می‌شود و نمایندگان استان هرمزگان در این رویداد بین‌المللی به مصاف ورزشکاران کشورهای مختلف می‌روند.

هدایت تیم اعزامی هرمزگان بر عهده طلعت حیدری و یاسمن طالبی است.

ستاره رحمانی، برهان دهقانی‌پور، یزدان بلوچ سیرگانی، نازنین‌زهرا میرشکاری و دلوان جوذری پنج ورزشکار اعزامی استان هرمزگان به مسابقات ترکیش اوپن ۲۰۲۶ هستند.

کد مطلب 6921586

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