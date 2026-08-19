جلسه هماهنگی کارشناسان ۳۱ استان برای همایش همیاران سلامت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان، در آستانه برگزاری «هشتمین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم»، نخستین جلسه هماهنگی با کارشناسان نماینده ۳۱ استان در این رویداد ملی با حضور حسنآبادی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان، کارشناسان این دفتر، نمایندگان مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان از ۳۱ استان کشور برگزار شد.
در این نشست ضمن بررسی ابعاد مختلف همایش پیشرو، بر ضرورت ایفای نقش فعال کارشناسان استانی در رهبری و مدیریت کانونهای دانشجویی تأکید شد.
حسنآبادی در این جلسه با تشریح اهداف کلان همایش، تبیین دقیق وظایف کارشناسان را در مسیر توانمندسازی دانشجویان کلیدی دانست و اظهار داشت: این همایش فرصتی مغتنم برای ارتقای دانش علمی و مهارتی همیاران سلامت است و کارشناسان باید با رویکردی راهبردی، زمینه بهرهگیری حداکثری همیاران از آموزشهای این دوره را فراهم کنند.
هدف اصلی از برگزاری این نشست، هماهنگی بیشتر برای اجرای بهتر همایش و قواعد استفاده از کارگاههای آموزشی همایش به عنوان «مربی همیاران» توسط کارشناسان و همچنین برنامهریزی برای انتقال دانش و تجربیات به بدنه دانشجویی کانونهای همیاران سلامت در سراسر کشور بود.
در پایان این نشست، پرسشهای تخصصی کارشناسان پیرامون فرآیندهای اجرایی و آموزشی همایش پاسخ داده شد و تبادلنظر در خصوص سازوکارهای عملیاتیسازی اهداف همایش در سطوح استانی صورت گرفت.
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