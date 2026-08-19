تأکید امام جمعه یزد بر تقویت نقش مساجد در مسیر اسلام و انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در گردهمایی قرارگاههای شهرستانی مساجد استان یزد، با اشاره به ویژگیهای امام راحل و امام شهید، اظهار داشت: امامین انقلاب در تمام دوران زندگی خود فرصتها و تواناییهایشان را در مسیر هدایت و راهنمایی مردم و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار گرفتند و حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.
وی افزود: پیش از انقلاب، مردم با وجود حضور در مساجد و مجالس روضه، شناخت و هدف روشنی برای مبارزه نداشتند و دشمن بر کشور مسلط بود و اختیار بسیاری از امور در دست ملت نبود، امام خمینی(ره) راه را برای ملت هموار کرد و جامعه را بیدار ساخت.
آیت الله ناصری افزود: امام راحل با تکیه بر مقاومت مردم و علما، زمینههای پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد و بسیاری از مردم، علما و انقلابیون در زندانهای ساواک شکنجه شدند، اما با ایستادگی و مقاومت، مسیر انقلاب را تا پیروزی ادامه دادند.
امام جمعه یزد، اخلاص در عمل را یکی از مهمترین ویژگیهای امام راحل و امام شهید دانست و گفت: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ» همواره مورد تأکید حضرت امام بود. ایشان به اطرافیان میفرمودند اگر برای خدا در میدان هستید، بایستید و مقاومت کنید؛ اما اگر برای من کار میکنید، من برای شما کاری نمیتوانم انجام دهم.
آیتالله ناصری با بیان اینکه دغدغه اصلی امام، عشق به خدا و علاقه به مردم بود، تصریح کرد: مشکلات و سختیهای مردم برای امام دشوار و غیرقابل تحمل بود و همواره برای رفع گرفتاریهای آنان تلاش میکردند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت مخلصانه در شرایط امروز کشور خاطرنشان کرد: وظیفه ما این است که برای خدا قیام کنیم، مخلصانه به پیش برویم و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم. امروز زمان تفرقه، اختلاف و تسویهحسابهای سیاسی و جناحی نیست.
نماینده ولیفقیه در استان یزد حضور مردم در صحنه را از آثار و برکات حرکت امام شهید دانست و گفت: حضور مردم در میدان و این اتحاد و همدلی، نتیجه تلاشهای امام شهید ماست؛ ایشان همواره بر حضور مردم در صحنه تأکید داشتند و در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کردند.
وی ادامه داد: هر کجا هستید، برای اعتلای اسلام و انقلاب تلاش کنید و جهت دشمنیها و مقابله با توطئهها را به سمت دشمنان اصلی، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، معطوف کنید. امروز باید برای تقویت اتحاد و انسجام جامعه تلاش کنیم و اجازه ندهیم اختلافات داخلی، وحدت مردم را خدشهدار کند.
آیتالله ناصری در پایان با تأکید بر نقش مساجد در تقویت ایمان، وحدت و آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: انشاءالله مساجد ما همیشه پربار، فعال و پرتلاش باشند و مسیر فعالیتهای مسجد در جهت تقویت اسلام، ایمان مردم و آرمانهای انقلاب اسلامی قرار گیرد.
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