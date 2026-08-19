به گزارش خبرنگار مهر، جواد مقدری عصر چهارشنبه در خصوص برگزاری آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، اظهار کرد: این آزمون در استان هرمزگان در ۱۳ حوزه شهرستانی برگزار میشود و حدود ۶ هزار نفر از داوطلبان مرد و حدود ۱۴ هزار نفر زن هستند.
وی افزود: آزمون صبح پنجشنبه، عصر پنجشنبه و صبح جمعه برگزار خواهد شد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان درباره داوطلبانی که به دلیل تخریب پلهای ارتباطی بین شهرستانهای غرب استان و بندرعباس نتوانستند خود را به محل آزمون برسانند، گفت: پس از رایزنی و نامهنگاری با سازمان سنجش این سازمان با برگزاری آزمون مجدد برای این داوطلبان موافقت کرد.
مقدری ادامه داد: آزمون مجدد این داوطلبان فردا بعدازظهر در پردیس اصلی دانشگاه هرمزگان برگزار میشود و آزمون از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز خواهد شد.
وی درباره دریافت کارت ورود به جلسه این داوطلبان گفت: این افراد میتوانند فردا حدود ساعت ۱۴ و حداکثر تا ساعت ۱۴:۳۰ به محل برگزاری آزمون مراجعه کنند و کارت ورود به جلسه به صورت حضوری و فیزیکی در اختیار آنها قرار میگیرد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان درباره کارت ورود به جلسه سایر داوطلبان آزمون سراسری نیز گفت: داوطلبان از روز دوشنبه ۲۶ مرداد فرصت داشتند کارت ورود به جلسه خود را از سایت سازمان سنجش دریافت و چاپ کنند و این فرصت تا پایان امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد نیز فراهم است.
مقدری درباره نحوه رفع نقص کارت ورود به جلسه بیان کرد: در صورت وجود مغایرت در اطلاعات شخصی داوطلب مانند نام و نام خانوادگی، باید موضوع از طریق سازمان ثبت احوال یا مدرسهای که داوطلب از آن فارغالتحصیل شده است پیگیری شود.
وی افزود: در مواردی مانند درج نشدن یا اشتباه بودن عکس، واضح نبودن عکس، جنسیت، نوع معلولیت و موارد مشابه، داوطلبان میتوانند به باجه رفع نقص در شهرستان بندرعباس، واقع در شورای بصیرت در مجتمع گفتوگوی تمدنها، مراجعه کنند تا پس از رفع نقص، کارت جدید صادر و تحویل آنها شود.
وی درباره داوطلبانی که در سالهای گذشته دیپلم گرفتهاند نیز گفت: در صورتی که این افراد قبلاً در آزمون ثبتنام کرده و مراحل ثبتنام را به طور کامل طی کرده باشند، محدودیتی برای شرکت در آزمون ندارند.
مقدری درباره نحوه اعمال نمرات و ضرایب برای این دسته از داوطلبان اظهار کرد: این موضوع تابع دستورالعملهای سازمان سنجش است و داوطلبان میتوانند از طریق دانشگاه یا راههای ارتباطی سازمان سنجش موضوع را پیگیری کنند.
وی درباره ساعت برگزاری آزمون گفت: آزمون صبح پنجشنبه و صبح جمعه ساعت ۸ آغاز میشود، اما داوطلبان باید تا ساعت ۷ صبح در حوزه امتحانی حضور داشته باشند و درهای حوزه ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان توصیه کرد: داوطلبان با توجه به فاصله محل اقامت تا حوزه امتحانی، تمهیدات لازم را بیندیشند و حدود ساعت ۶:۳۰ تا حداکثر یک ربع به ۷ صبح در محل آزمون حضور داشته باشند تا بدون دغدغه وارد حوزه شوند.
مقدری درباره حملونقل داوطلبان نیز گفت: رایزنیهای مختلفی با شهرداری و دستگاههای اجرایی انجام شده و قرار است شهرداری تعدادی اتوبوس را در سطح شهر برای انتقال داوطلبان و خانوادههای آنان به محلهای برگزاری آزمون، بهویژه دانشگاه هرمزگان که خارج از محدوده شهر قرار دارد، اختصاص دهد.
وی درباره توصیههای لازم به داوطلبان برای حضور در آزمون اظهار کرد: داوطلبان ابتدا باید کارت ورود به جلسه خود را از سایت سازمان سنجش دریافت و اطلاعات درجشده روی آن را با دقت بررسی کنند و در صورت وجود مغایرت، امروز برای رفع آن اقدام کنند.
مقدری افزود: داوطلبان همچنین باید به محل برگزاری آزمون درجشده روی کارت توجه داشته باشند و در صورت ناآشنا بودن با محل، امروز از مسیر و محل آزمون بازدید کنند و فاصله زمانی محل اقامت تا حوزه امتحانی را بسنجند.
وی درباره مدارک و وسایل مجاز برای ورود به حوزه آزمون گفت: داوطلبان باید کارت ملی یا یکی از مدارک شناسایی معتبر مانند شناسنامه، گواهینامه یا گذرنامه را به همراه داشته باشند و در صورت نداشتن مدرک شناسایی معتبر، امکان ورود به حوزه و شرکت در آزمون وجود نخواهد داشت.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هرمزگان ادامه داد: کارت ورود به جلسه، چند مداد مناسب و پررنگ، پاککن، تراش و سنجاق از دیگر وسایل مورد نیاز داوطلبان است.
وی تأکید کرد: کیف دستی، کتاب، جزوه، کاغذ، وسایل الکترونیکی، انگشتر، ساعت، دستبند و ریموت کنترل خودرو از وسایل غیرمجاز هستند و داوطلبان اجازه ورود آنها به حوزه آزمون را ندارند و باید این وسایل را پیش از ورود به حوزه به باجه امانات تحویل دهند؛ البته توصیه میشود داوطلبان این وسایل را از منزل با خود به حوزه آزمون نیاورند.
مقدری در پایان با تأکید بر ضرورت حضور بهموقع داوطلبان گفت: توصیه میشود داوطلبان زمان مناسبی را برای خروج از محل اقامت خود در نظر بگیرند و بین ساعت ۶:۳۰ تا یک ربع به ۷ در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون عصر فردا نیز باید حدود ساعت ۱۴ تا ۱۴:۱۵ در محل آزمون حضور داشته باشند، زیرا درهای حوزه ساعت ۱۴:۳۰ بسته خواهد شد.
نظر شما