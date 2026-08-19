به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده در حاشیه بازدید میدانی از ساحل سوزا، با اشاره به اهمیت و زیبایی چشم‌نواز این منطقه برای گردشگران، گفت: سواحل سوزا به دلیل ویژگی‌های خاص طبیعی، همواره مقصد بسیاری از گردشگران در فصول مناسب سال بوده است. متأسفانه در پی حوادث ناشی از توطئه‌های اقتصادی که بر کشور تحمیل شده است، شاهد نفوذ آلودگی‌های نفتی به این پهنه آبی و ساحلی بودیم.

وی در خصوص وضعیت مدیریت بحران بیان داشت: در روزهای گذشته با تلاش همکاران ما در اداره‌کل محیط‌زیست استان هرمزگان، سایر دستگاه‌های اجرایی و همراهی ارزشمند مردم، بخش قابل‌توجهی از آلودگی جمع‌آوری شد. با این حال، اخیراً با موج دیگری از آلودگی مواجه شدیم که آثار آن به‌وضوح در ساحل مشهود است.

معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از امروز عملیات پاکسازی با توان عملیاتی بالاتری پیگیری خواهد شد. در همین راستا، دستگاه‌های اجرایی بیشتری برای تسریع در روند جمع‌آوری آلودگی‌ها به کار گرفته شده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم که با این هم‌افزایی، عملیات پاکسازی ساحل طی چند روز آینده به طور کامل به پایان برسد.

لاهیجان‌زاده همچنین در خصوص مدیریت پسماندهای جمع‌آوری شده گفت: خاک‌های آلوده شده در این عملیات، با هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در مکان مشخصی دپو و نگهداری خواهند شد. تدابیر لازم اتخاذ شده است تا در مراحل بعدی، ضمن اصلاح و پاکسازی اصولی این خاک‌ها، فرآیند بازیافت آن جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی یا سایر مصارف با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی صورت گیرد.

وی در پایان از تمامی نیروهای امدادی، دستگاه‌های همکار و مردم محلی که در خط مقدم این عملیات زیست‌محیطی برای حفظ سرمایه‌های طبیعی جزیره قشم تلاش کردند، قدردانی کرد.