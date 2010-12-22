به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن خلیلی در سومین سمینار دانه های روغنی و روغنهای خوراکی اظهار داشت: ما باید دیوار تعرفه ای واردات را به سمت دانه سویا سوق دهیم تا به سمت کنجاله سویا و روغن خام نرود.

وی افزود: از سال 80 تا 86 روند رشد دانه های روغنی مطلوب بود اما در سه سال گذشته این روند رو به کاهش بوده و امسال نیز خشکسالی و بی برنامگی مسئولان این مشکلات را افزایش داده است.

رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی گفت: بی توجهی به تعرفه پلکانی در کشور منجر به واردات محصول نهایی شده است که تداوم این سیاست و طرح هدفمندی یارانه ها ثبات نرخ ارز نگرانی‌های بیشتری را در این حوزه به وجود می آورد.

خلیلی افزود: میانگین 5 ساله روغن خام و کنجاله نشان می دهد که 3 میلیون تن نیاز صنعت مرغداری به کنجاله است و کارخانجات روغن نباتی هم نیاز به روغن خام دارند که حدود یک میلیون تن دانه روغنی برای این منظور وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: این بی توجهی در واردات دانه کنجاله و روغن و بی برنامگی در توسعه و کشت دانه های روغنی باعث شده که بیش از 17 میلیون دلار ارزش افزوده از کشور خارج شود.

خلیلی ادامه داد: تعطیلی کارخانجات، بی ثباتی اشتغال در این حوزه و عدم توسعه کشت دانه های روغنی از نتایج تصمیم گیریهای نادرست در کشور است.

وی گفت: از سال 82 تا سال 88 روند شاخص قیمت کالا و خدمات رو به افزایش بوده اما این روند در قیمت روغن نباتی ثابت یا بعضا کاهش داشته است که در هیچ کالای دیگری این نقش آفرینی بخش خصوصی را در تنظیم بازار نمی بینیم.

رئیس کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی با اشاره به کیفیت تولید روغن نباتی در کشور، افزود: در یک دهه اخیر گامهای بلندی در کیفیت روغن نباتی برداشته شد که روند تولید، توزیع و مصرف روغن مایع افزایش یافته به طوری که در کشور از 5 تا 10 درصد به 50 درصد تولید رسیده است.

خلیلی در خصوص ترانس در روغن جامد گفت: در گذشته 30 درصد ترانس در روغن جامد وجود داشت که امسال این رقم به 7 درصد می رسد، ضمن اینکه پیش بینی می شود در سال 90 تولید روغن نیمه جامد با حداکثر 5 درصد ترانس انجام شود.