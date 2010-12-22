علت مرگ نیمی از اطفال شوک است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رزاقی در ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع طب کودکان که روز چهارشنبه در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: یکی از اتفاقات مهم در سنین چهار پنج سالگی تروماست. تروما امروزه در کشور ما شایعتر شده البته ترومای کودکان با بزرگسالان متفاوت است.
وی با بیان اینکه یکی از سرمایههای اصلی هر کشوری اطفال است و یکی از شاخصهای پیشرفت کشورهای مختلف حفظ سلامت مادر و کودک محسوب میشود، گفت: هر کشوری در زمینه حفظ سلامت مادر و کودک هنگام بارداری و سلامت کودک پس از تولد موفقتر باشد پیشرفتهتر محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: آمار مرگ و میر کودکان زیر یک سال در کشورهای پیشرفته به طور سالانه 4 در هزار است اما این آمار در کشورهای جهان سوم بسیار بیشتر است به گونهای که این رقم به 110 در هزار میرسد. البته در ایران تلاشهای خوبی برای کاهش تعداد مرگ و میر کودکان صورت گرفته و در حال حاضر این آمار حدود 27 هزار نفر در کشور است.
رزاقی با بیان اینکه این آمار نسبتا خوب است ولی مطلوب نیست، گفت: همانگونه که ما در جهان طلایهدار دین اسلام هستیم باید در زمینه حفظ و ارتقای سلامت، بهداشت و درمان جامعه به ویژه کودکان سرآمد باشیم. چون تحقق این امر باعث رشد اقتصادی بیشتر کشورمان میشود.
وی افزود: کودک ممکن است از یک سال اول زندگی تا 14 – 15 سالگی دچار مسائل متعددی شود بنابراین توجه به اورژانس اطفال بسیار مهم است.
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