به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابنالرسول ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اصفهان در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، با اشاره به سالروز تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: وزارت دفاع در سال ۱۳۶۸ و با ادغام وزارتخانههای دفاع و سپاه پاسداران شکل گرفت و از آن زمان تاکنون نقش مهمی در سازماندهی و توسعه ظرفیتهای دفاعی کشور داشته است.
وی با بیان اینکه صنعت دفاعی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وابستگی گستردهای به کشورهای خارجی داشت، افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات و سامانههای نظامی کشور در آن دوره از خارج تأمین میشد و استمرار فعالیت آنها نیز به حضور مستشاران خارجی و تأمین قطعات و خدمات فنی از خارج وابسته بود.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع ارتباطات نظامی با کشورهای غربی، کشور با مشکلات جدی در زمینه تأمین قطعات و پشتیبانی تجهیزات مواجه شد و تحریمها نیز دسترسی ایران به بسیاری از نیازهای اولیه صنعت دفاعی را محدود کرد.
ابنالرسول اضافه کرد: با این حال، محدودیتها و فشارهای خارجی به جای متوقف کردن توان دفاعی کشور، زمینه شکلگیری یک حرکت گسترده علمی و صنعتی را فراهم کرد و جوانان، متخصصان، نخبگان و نیروهای انقلابی با تکیه بر توان داخلی مسیر طراحی، ساخت و بومیسازی تجهیزات دفاعی را دنبال کردند.
وی با اشاره به شکلگیری تدریجی ظرفیتهای بومی در صنایع دفاعی کشور گفت: رویکرد «ما میتوانیم» به یک راهبرد عملی در حوزه دفاعی تبدیل شد و متخصصان ایرانی توانستند بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح را طراحی و تولید کنند.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، توسعه توانمندیهای دفاعی در حوزههای مختلف را حاصل سالها فعالیت مستمر متخصصان دانست و بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزههای زمینی، هوایی و دریایی، سامانههای موشکی، راداری، پهپادی و تجهیزات هوشمند، ظرفیتهای قابل توجهی در اختیار دارد.
وی افزود: توسعه سامانههای پدافندی بومی، تولید موشکهای دقیق، طراحی و ساخت پهپادهای راهبردی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در بخشهای مختلف دفاعی، بخشی از مسیری است که صنعت دفاعی کشور طی سالهای گذشته پشت سر گذاشته است.
ابنالرسول با تأکید بر نقش نخبگان و دانشمندان در پیشرفتهای دفاعی کشور تصریح کرد: آنچه امروز در حوزه دفاعی کشور شاهد آن هستیم، حاصل تلاش یک مجموعه بزرگ از فرماندهان، متخصصان، دانشمندان، دانشگاهیان و نیروهای فنی است که طی سالها برای ایجاد و توسعه زیرساختهای بومی تلاش کردهاند.
فشارهای دشمن موجب افزایش توان دفاعی شد
وی در ادامه با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر منطقهای اظهار کرد: دشمن با محاسباتی که بر اساس آن تصور میکرد وارد کردن آسیب به برخی زیرساختها و از دست رفتن تعدادی از فرماندهان و نیروهای مؤثر میتواند توان دفاعی و اراده کشور را تضعیف کند، با واقعیتی متفاوت مواجه شد.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع افزود: فشارهای واردشده نهتنها موجب توقف فعالیتهای دفاعی نشد، بلکه عزم و اراده متخصصان و نیروهای مسلح را برای ادامه مسیر تقویت کرد و جمهوری اسلامی ایران توانست در مقاطع مختلف با اقدامات متقابل، ابتکار عمل را در میدان حفظ کند.
ابنالرسول تأکید کرد: پیشرفت دفاعی کشور به یک زیرساخت، ساختمان یا مجموعه خاص وابسته نیست، بلکه پشتوانه اصلی آن دانش، تجربه، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت علمی کشور است؛ بنابراین حتی اگر در مقاطعی به بخشی از زیرساختها آسیب وارد شود، مسیر پیشرفت و تولید تجهیزات اقتدارآفرین ادامه خواهد داشت.
اصفهان یکی از قطبهای مهم صنایع دفاعی کشور است
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای دفاعی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اصفهان یکی از استانهای مهم کشور در حوزه صنایع و فناوریهای دفاعی محسوب میشود و مجموعههای مختلفی در این استان در حوزههای هوایی، الکترونیک، دانشگاهی و فناوریهای دفاعی فعالیت دارند.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع از صنایع هواپیماسازی ایران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صنایع الکترواپتیک و دیگر مراکز و مجموعههای دفاعی استان اصفهان به عنوان بخشی از ظرفیتهای این استان نام برد و افزود: این مجموعهها در کنار سایر مراکز علمی و صنعتی، نقش مهمی در توسعه فناوریهای مورد نیاز کشور ایفا میکنند.
ابنالرسول با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی وزارت دفاع در استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ هزار نیروی توانمند در مجموعههای مرتبط با وزارت دفاع در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند و این نیروها در کنار سایر نیروهای مسلح استان، وظیفه مهمی در تأمین نیازهای دفاعی و تقویت اقتدار کشور بر عهده دارند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان نیروهای مسلح، متخصصان و نخبگان حوزه دفاعی استان اصفهان، بر اهمیت تداوم مسیر خودکفایی و تقویت ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور تأکید کرد و از نماینده ولیفقیه در استان و ستاد اقامه نماز جمعه اصفهان برای فراهم کردن زمینه برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
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