به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب، انتظار ظهور حضرت حجت(عج) را یکی از آموزه‌های مهم سبک زندگی اسلامی دانست و اظهار کرد: انتظار ظهور، انفعالی و صرفاً ذهنی نیست، بلکه مستلزم کنشگری آگاهانه، شناخت استکبار جهانی و استکبارستیزی همه‌جانبه در برابر ظلم و تجاوز است.

وی افزود: انتظار امام زمان(عج) از جنس عمل و رفتار است، نه صرف قول و گفتار؛ انتظار و بیعت با حضرت، پایان ایستادن و آغاز حرکت است و پیش از آنکه واژه‌ای بر زبان باشد، رفتاری است که باید در متن زندگی انسان پیاده شود.

امام جمعه میناب، نصرت و مودت امام را از مهم‌ترین شئون بیعت با حضرت مهدی(عج) برشمرد و گفت: در شرایطی که جنگی وجودی و تمام‌عیار میان جبهه حق و باطل در گرفته، بیعت و انتظار از اهمیت مضاعفی برخوردار است و معنای واقعی بیعت با امام این است که خواست امام را بر خواست خود ترجیح دهیم و در مسیر ایشان حرکت کنیم.

مردم رکن اساسی تحقق جامعه مهدوی

ذاکری با اشاره به نقش مردم در تحقق ظهور، تصریح کرد: مردم اصلی‌ترین نقش را در تحقق ظهور و شکل‌گیری جامعه فراگیر مهدوی دارند. حکومت آینده حضرت مهدی(عج) حکومتی مردمی به تمام معناست؛ یعنی حکومتی متکی بر ایمان و اراده‌های مردم که با همراهی آحاد جامعه، بنای عدل الهی را در سراسر عالم مستقر خواهد کرد.

وی اتحاد و همدلی را نخستین وظیفه منتظران دانست و ادامه داد: اتحاد مقدس و همدلی شرط ظهور امام زمان(عج) است و اختلاف و تفرقه در جامعه با بیعت با امام سازگار نیست. یکی از مهم‌ترین شروط بیعت با امام، اتحاد و همدلی حول محور نایب امام است.

مواسات و برادری جلوه‌ای از جامعه مهدوی

امام جمعه میناب، مواسات را جلوه‌ای از جامعه مهدوی عنوان کرد و گفت: از سفارشات مؤکد رهبر شهید و از نشانه‌های ارادت به مقام حضرت حجت(عج)، ایجاد جلوه‌هایی از جامعه مهدوی در زندگی اجتماعی است و جامعه باید بر پایه مواسات و برادری شکل بگیرد.

ذاکری همچنین امید به آینده را از دیگر وظایف منتظران دانست و افزود: انتظار یعنی دل سرشار از امید نسبت به پایان راه و نگاه خوش‌بینانه به آینده؛ بدون این کلید اساسی نمی‌توان حرکت کرد و قدمی برداشت.

وی با تأکید بر ضرورت استغاثه برای ظهور، خاطرنشان کرد: امامت و وراثت مستضعفان سرنوشت محتوم زمین است، اما در کنار دعا و استغاثه نباید از وظایف خود غافل شویم.

«ایران قوی» نقشه راه فرماندهی نیروهای مسلح است

امام جمعه میناب در خطبه دوم با اشاره به احکام اخیر فرماندهی نیروهای مسلح، گفت: مجموعه احکام انتصاب فرماندهان عالی‌رتبه نظامی را می‌توان به مثابه یک سند راهبردی برای تحقق «ایران قوی» دانست.

وی گذار از راهبرد صرفاً تدافعی به بازدارندگی تهاجمی، ترکیب قدرت سخت و نرم در منظومه دفاعی، مردمی‌سازی و تحقق امنیت همگانی و توجه به معیشت و توانمندسازی نیروی انسانی را از محورهای مهم این رویکرد برشمرد.

ذاکری افزود: دشمن همواره فعال و در حال دشمنی با ایران اسلامی است و برای مقابله با چنین دشمنی باید به ایران قوی دست پیدا کنیم. معنویت نیز باید به عنوان یکی از مؤلفه‌های دفاعی نیروهای مسلح مورد توجه قرار گیرد.

آمریکا چاره‌ای جز پذیرش نظم جدید منطقه ندارد

امام جمعه میناب با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: این جنگ دستاوردها و پیروزی‌های متعددی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته که از جمله آنها فروپاشی ایده شکست‌ناپذیری آمریکا و از بین رفتن هیمنه پوشالی این کشور است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان نشان داد که آمریکا قدرت شکست‌ناپذیر نیست و ایران به نماد مقابله با ظلم و فساد جهانی تبدیل شده است.

ذاکری با اشاره به وحدت نیروهای جبهه مقاومت در این جنگ، گفت: در جنگ تحمیلی رمضان شاهد تجربه وحدت الساحات بودیم و نیروهای جبهه مقاومت برای یک هدف در کنار یکدیگر قرار گرفتند. همچنین امید به آینده جهان با مقاومت ملت ایران افزایش یافته و انزجار جهانی نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال گسترش است.

وی یکی دیگر از دستاوردهای مورد اشاره خود را «تسلط و سیادت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز» عنوان کرد و گفت: تنگه هرمز یک موهبت الهی برای مردم ایران است و به برکت جنگ تحمیلی رمضان، سیادت و تسلط جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه قطعی شده است.

امام جمعه میناب خطاب به آمریکایی‌ها تصریح کرد: چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر نظم جدید ایران در منطقه ندارید. هرگونه محاسبه غلط و خطای مجدد، پیامدهایی سنگین‌تر از گذشته برای شما خواهد داشت و باید تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید، در غیر این صورت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران این کار را انجام خواهند داد.

هفته دولت فرصتی برای تبیین خدمات نظام

ذاکری با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید آیت‌الله رئیسی، از تلاش‌های مجموعه اجرایی شهرستان میناب قدردانی کرد و گفت: کارگزار جمهوری اسلامی باید اهل تقوا، تعبد الهی و عمل صالح باشد و در مسیر عدالت‌گستری و ارزش‌های اسلامی ایستادگی و مقاومت کند.

وی افزود: کارگزار جمهوری اسلامی خدمتگزار و خادم مردم است و در مسیر خدمت‌رسانی به مردم خستگی نمی‌شناسد. دوری از تنبلی، بی‌حالی و سهل‌انگاری، داشتن روحیه جهادی و توجه به رضایت خداوند از ویژگی‌های کارگزار نظام اسلامی است.

امام جمعه میناب هفته دولت را فرصتی مناسب برای تبیین خدمات نظام به مردم دانست.

راه حل مشکلات جهان اسلام، وحدت اسلامی است

وی با گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: وحدت جهان اسلام راهبرد همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و امروز که دنیای اسلام با محنت‌های بزرگی مواجه است، راه حل این مشکلات اتحاد اسلامی است.

ذاکری گفت: مسلمانان باید در برابر استکبار به صورت ید واحده عمل کنند تا توطئه‌های دشمنان خنثی شود و وحدت را می‌توان در عرصه‌های علمی، اقتصادی، همکاری‌های اجتماعی و بر محور گفتمان مقاومت دنبال کرد.

مسجد باید به قرارگاه زنده و اثرگذار محله تبدیل شود

امام جمعه میناب همچنین با تأکید بر جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، گفت: مسجد باید محلی برای تربیت انسان و گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد و بهترین شیوه مدیریت آن، الگوی هیئت امنایی و شورای فرهنگی محله است که بر امانت‌داری، مردمی بودن و مشارکت محلی استوار باشد.

وی افزود: هیئت امنا باید بر سخت‌افزار مسجد و شورای فرهنگی با محوریت امام جماعت بر نرم‌افزار آن تمرکز کند؛ این دو رکن در کنار یکدیگر مجموعه‌ای کامل برای مدیریت مسجد تشکیل می‌دهند.

ذاکری خاطرنشان کرد: بدون شورای فرهنگی، مسجد عمدتاً تنها یک بنای آباد و محلی برای برگزاری مناسبت‌هاست، اما با شکل‌گیری شورای فرهنگی، مسجد به یک قرارگاه زنده و اثرگذار در محله تبدیل می‌شود و هم رونق مسجد افزایش می‌یابد و هم دل‌های مردم به آن پیوند می‌خورد.

وی در پایان با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) را گرامی داشت و اول شهریور، روز پزشک را به جامعه پزشکی و سفیدپوشان عرصه درمان تبریک گفت.

امام جمعه میناب همچنین از زحمات ریاست دادگستری قدردانی و برای مسئول جدید این مجموعه آرزوی موفقیت کرد.