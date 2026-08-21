  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

عمران خان به زندان آدیالا بازگردانده شد

عمران خان به زندان آدیالا بازگردانده شد

وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان در سخنانی اعلام کرد: پس از پایان کامل فرایند بررسی وضعیت جسمانی‌ عمران خان در بیمارستان، وی به زندان آدیالا بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک مقام ارشد پاکستان امروز جمعه اعلام کرد که عمران خان نخست‌وزیر پیشین این کشور پس از انجام معاینات پزشکی در یک مرکز درمانی در اسلام‌ آباد (پایتخت) و بر اساس دستور دادگاه، به زندان بازگردانده شد.

عطاالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان بدون ذکر نام مستقیم عمران خان (۷۳ ساله) گفت: با استناد به حکم دیوان عالی، این زندانی [عمران خان] در فاصله شبانه میان ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۲۶ تحت تدابیر امنیتی مناسب به بیمارستان منتقل شد.

تارار در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» (توییتر سابق) منتشر کرد، اظهار داشت: تیمی از پزشکان متخصص، شامل چشم‌ پزشک، متخصص قلب و پزشک عمومی، معاینات دقیقی روی او انجام دادند و وضعیت جسمانی‌ اش را مناسب و سالم اعلام کردند.

وی افزود که خواهر عمران خان، عظما خان، «در تمام مراحل معاینه و درمان حضور داشت.»

این وزیر پاکستانی گفت: پس از پایان کامل این فرایند، او حوالی ساعت ۵ صبح به وقت محلی روز جمعه به زندان آدیالا بازگردانده شد.

کد مطلب 6922893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها