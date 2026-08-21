عمران خان به زندان آدیالا بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک مقام ارشد پاکستان امروز جمعه اعلام کرد که عمران خان نخست‌وزیر پیشین این کشور پس از انجام معاینات پزشکی در یک مرکز درمانی در اسلام‌ آباد (پایتخت) و بر اساس دستور دادگاه، به زندان بازگردانده شد.

عطاالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان بدون ذکر نام مستقیم عمران خان (۷۳ ساله) گفت: با استناد به حکم دیوان عالی، این زندانی [عمران خان] در فاصله شبانه میان ۲۰ و ۲۱ اوت ۲۰۲۶ تحت تدابیر امنیتی مناسب به بیمارستان منتقل شد.

تارار در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی آمریکایی «ایکس» (توییتر سابق) منتشر کرد، اظهار داشت: تیمی از پزشکان متخصص، شامل چشم‌ پزشک، متخصص قلب و پزشک عمومی، معاینات دقیقی روی او انجام دادند و وضعیت جسمانی‌ اش را مناسب و سالم اعلام کردند.

وی افزود که خواهر عمران خان، عظما خان، «در تمام مراحل معاینه و درمان حضور داشت.»

این وزیر پاکستانی گفت: پس از پایان کامل این فرایند، او حوالی ساعت ۵ صبح به وقت محلی روز جمعه به زندان آدیالا بازگردانده شد.