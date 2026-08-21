احتمال وقوع رگبار و خیزش گرد و غبار در مناطق مختلف استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌ کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز جمعه و فردا در برخی مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب‌غربی استان، به‌ ویژه ارتفاعات این نواحی، در ساعات بعدازظهر ضمن رشد ابر، احتمال وقوع رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.

همچنین تا اواسط هفته آینده در بیشتر مناطق استان کرمان، به‌ویژه نوار شرقی و نیمه شمالی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، انتقال غبار موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق یادشده خواهد شد.

هواشناسی استان کرمان همچنین اعلام کرد: بیشینه سرعت باد نیز در روز شنبه پیش‌بینی شده است؛ ازاین‌رو، احتمال وقوع طوفان شن و کاهش دید افقی در مناطق مستعد وجود دارد و از فردا کاهش نسبی دما در اغلب مناطق استان کرمان، به‌جز نواحی جنوبی، پیش‌بینی می‌شود.