به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر جمعه در جریان بازدید معاون رئیس‌جمهور از سه‌راهی ایواوغلی،با اشاره به جایگاه راهبردی این طرح در شبکه ترانزیتی کشور افزود: تمامی ظرفیت‌ها و توان استان برای به سرانجام رساندن این پروژه مهم به کار گرفته شده و با پیگیری‌های انجام شده، روند اجرای طرح شتاب گرفته تا یکی از گره‌های قدیمی زیرساختی آذربایجان‌غربی در دولت چهاردهم گشوده شود.

وی همچنین با تاکید بر نقش این محور در توسعه ترانزیتی شمال‌غرب کشور، خاطرنشان کرد: مسیر سه‌راهی ایواوغلی نیازمند توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی است و باید عملیات اجرایی آن با کار شبانه‌روزی و بسیج همه ظرفیت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

استاندار آذربایجان‌غربی به شتاب قابل توجه اجرای این پروژه در دولت چهاردهم نیز اشاره کرد و افزود: این مسیر ۳۸ کیلومتری در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ تنها ۷۰۰ متر آسفالت شده بود، اما با تغییر رویکرد و پیگیری‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ کیلومتر از این مسیر به مرحله اجرا و تکمیل رسید.

رحمانی با تاکید بر اینکه تکمیل این مسیر تنها یک پروژه عمرانی نیست، اضافه کرد: این پروژه گامی راهبردی برای تقویت شبکه ترانزیتی، تسهیل تردد، رونق تجارت مرزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان ‌غربی است و با اتمام آن، یکی از موانع تاریخی پیش روی توسعه استان از میان برداشته خواهد شد.

ایواوغلی در مسیر اتصال شبکه راه‌های مهم ترانزیتی بین المللی از مسیر بازرگان قرار گرفته و به همین دلیل، توسعه این محور را باید بخشی از تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی کشور دانست؛ ایواغلو جایی است که ظرفیت‌های مرزی، ترانزیت، تجارت و توسعه اقتصادی به یکدیگر می‌رسند و پیوند می‌خورند.