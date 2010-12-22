موساد با واشنگتن در جاسوسی از شهروندان آمریکا همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک دانکف" در گفتگو با پرس تی.‌وی تصریح کرد: "سازمان‌های دولتی آمریکا که این روش‌های پلیسی را اجرا می‌کنند، همکاری نزدیکی با سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و یک سازمان غیردولتی حامی یهودیان موسوم به انجمن ضد افترا (ADL) دارند."



دانکف خاطر نشان کرد، با توجه به همه مقاصد سیاسی مدنظر دولت آمریکا هدف از استقرار این نظام جاسوسی جدید، ارتباط امنیتی این کشور و موساد است.



این نامزد مجلس سنای همچنین گفت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، درصدد است دادگاه فدرال این کشور را متقاعد کند تا بتواند به بهانه ظن و گمان به همکاری شهروندان با سازمان‌های تروریستی به هر اقدام غیرقانونی متوسل شود.



این در حالی است که روزنامه واشنگتن ‌پست اخیرا با انتشار گزارشی از اقدام دولت این کشور برای بهره‌ برداری از بزرگترین و پیچیده‌ ترین نظام فناوری تاریخ این کشور به منظور جاسوسی از شهروندان امریکا پرده برداشت.



مقام های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا ادعا می‌کنند به علت برخی اقدامات مشکوک تروریستی در سال جاری، تعیین هویت شهروندانی که در حال برنامه‌ ریزی برای حملات خشونت‌ بار هستند، ضروری‌ تر به نظر می‌رسد.



بر اساس گزارش‌های موجود، ماموران سابق پلیس فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی با کمک به مقامات محلی این کشور سعی دارند هزاران نفر از زباله‌جمع‌کن‌ها را بسیج و از آنان به عنوان خبرچین و جاسوس استفاده کنند.