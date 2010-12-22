اردوهای راهیان نور از تاثیرگذارترین برنامه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یعقوب سلیمانی ظهر چهارشنبه در نخستین دوره تخصصی مدیران کاروان های بسیج کشور اظهار داشت: راهیان نور یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین برنامه های فرهنگی کشور است که بعد از شبهای قدر و عاشورای و محرم حسینی سومین برنامه جامع مردمی و تاثیر گذار در عرصه های فرهنگی است.

وی حرکت معنوی راهیان نور را مستلزم برنامه ریزی و تنظیم ساز و کار دانست و گفت: با توجه به توسعه کمی و کیفی هرساله این حرکت بزرگ مردمی لازم است برای هرچه پربارتر شدن آن ساختار مناسبی تعریف شود.

سلیمانی با اشاره به برنامه 5 ساله سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج عنوان کرد: ما باید در راستای تحقق این برنامه مدیران کاروان های خود را به 6 هزار نفر در سطح کشور برسانیم.

وی اظهار داشت: اهداف برنامه 5 ساله سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری بسیج تبدیل به برنامه می دهیم که تلاش خود را در راه تحقق آن انجام خواهیم داد.

سلیمانی گفت: در انتهای این برنامه 50 درصد اعزام کاروان های راهیان نوربصورت مردمی و خودجوش باید باشد که برای رسیدن به این نقطه و استفاده حداکثری از این ظرفیت عظیم فرهنگی مدیران کاروان های ما باید به صورت برنامه ریزی شده و منظم عمل کنند.

وی تصریح کرد: اگر ما دقت کرده و تعمق کنیم خواهیم دید که وصیت یک شهید برای آنکه ما بتوانیم به اهدافمان برسد کافی و راهگشا است.

رئیس سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سازمان بسیج گفت: درشرایطی که دشمنان با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و کار و تلاش به دنبال براندازی انقلاب و نظام ما هستند ما می توانیم با استفاده از ظرفیت راهیان نور در برابر آنها ایستاده و دشمنان را از رسیدن به مقاصدشان محروم سازیم.