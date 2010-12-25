تصویب محورهای تحول در نظام تعلیم و تربیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، بررسی و تدوین سیاستهای کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور که از جلسات قبل آغاز و مواردی جمع بندی شده بود ، بندهای دیگر از این سیاستها به تصویب رسید.
در این جلسه که وزیر آموزش و پرورش و معاونین مربوطه و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از ارائه و بررسی موارد پیشنهادی کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی تشخیص مصلحت نظام، موارد ذیل در بخش بهسازی و اعتلای منابع انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت و بهبود منابع انسانی با اکثریت آرا به تصویب رسید:
- اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان
- توسعه مهارتهای حرفهای و توانمندیهای علمی و تربیتی معلمان با ارتقای کیفی آموزشهای ضمن خدمت و برنامهریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش
- استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای معلمان، مبتنی بر شاخصهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقا
- توسعه مشارکت معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت و بهسازی برنامههای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی
- استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص، شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی حرفهای معلمان
همچنین تصویب شد ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی با توجه به موارد ذیل انجام شود:
- روزآمد ساختن محتوی تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و انطباق محتوی با پیشرفتهای علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی
- اهتمام به توسعه فرهنگ تحقیق، خلاقیت، نوآوری، تفکر و اندیشه محوری و روشهای یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب
بقیه این بحث و سایر موارد در مورد سیاستهای کلی برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
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