توالی ژنتیکی توت فرنگی و شکلات به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، توت فرنگی و شکلات دو ماده خوراکی با طعم یکسان هستند که در تهیه شیرینها و دسرها اغلب در کنار هم استفاده می شوند، به همین دلیل بهبود کیفیت این دو ماده غذایی از طریق دستکاریهای ژنتیکی می توانند کیفیت غذایی انسانها را بهبود بخشد.

اکنون گروهی از دانشمندان بین المللی از پنج قاره متشکل از 37 موسسه بین المللی که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی "نیچر ژنتیک" منتشر کرده اند موفق شدند قلب مشترک میان دو این ماده خوش طعم و شیرین را کشف کنند.

این محققان 28 هزار و 798 ژن یک گونه بسیار با ارزش کاکائو به نام Theobroma cacao را شناسایی کردند. این گونه کاکائو را مایاها حدود 3 هزار سال قبل کشت داده و از آن مصرف می کردند.

این کاکائو به دلیل شکننده بودن زیاد، کمیاب ترین گونه کاکائو در دنیا است که تنها 5 درصد از تولید این محصول در دنیا را می سازد اما دانه های این گیاه غنی از ترکیبات آروماتیک و مواد معطر بسیار ویژه است.

محققان بخشی از این پروژه نیز از توالی ژنتیکی توت فرنگی نقشه برداری کردند و خصوصیات ژنتیکی مربوط به شکل، طعم و رنگ توت فرنگی وحشی گونه "هاوایی 4" را نشان داد. در توالی نویسی ژنوم توت فرنگی 34 هزار و 809 ژن کشف شد.

کشف ژنوم این دو گیاه می تواند به تولید کاکائوها و توث فرنگیهای خوش طعم تر و معطرتر کمک کند که حاصل تهیه یک دسر بسیار خوشمزه است.