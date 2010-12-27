امضای تفاهم نامه فرهنگی بین اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی داننده با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای کتابخانه ای و ترویج فرهنگ مطالعه خاطرنشان کرد: این طرح در راستای نهضت توسعه و ترویج امر کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و نوجوانان بسیجی اجرا می شود.

وی افزود: براساس این طرح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بخشی از کتابهای ارسال شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت را به صورت رایگان در اختیار سپاه عاشورا قرار می دهد.

داننده گفت: پایگاههای مقاومت بسیج روستایی و مناطق محروم در اولویت توزیع و اهدای کتاب در این طرح خواهند بود.

وی مبلغ کتابهای اهدایی به پایگاههای مقاومت استان را معادل یک میلیارد ریال عنوان کرد.