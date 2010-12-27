  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

داننده خبر داد:

امضای تفاهم نامه فرهنگی بین اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا

امضای تفاهم نامه فرهنگی بین اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی و سپاه عاشورا

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از امضای تفاهم نامه فرهنگی با سپاه عاشورا جهت مشارکت در تکمیل و تجهیز کتابخانه های مستقر در پایگاههای مقاومت بسیج استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، علی داننده با اشاره به اهمیت گسترش فضاهای کتابخانه ای و ترویج فرهنگ مطالعه خاطرنشان کرد: این طرح در راستای نهضت توسعه و ترویج امر کتاب و کتابخوانی در میان اقشار مختلف مردم بخصوص جوانان و نوجوانان بسیجی اجرا می شود.

وی افزود: براساس این طرح اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بخشی از کتابهای ارسال شده از سوی معاونت فرهنگی وزارت را به صورت رایگان در اختیار سپاه عاشورا قرار می دهد.

داننده گفت: پایگاههای مقاومت بسیج روستایی و مناطق محروم در اولویت توزیع و اهدای کتاب در این طرح خواهند بود.

وی مبلغ کتابهای اهدایی به پایگاههای مقاومت استان را معادل یک میلیارد ریال عنوان کرد.

کد مطلب 1218803

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها