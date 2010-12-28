گزیده شعرها و تصاویر سید حسن حسینی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که به زودی منتشر خواهد شد بیش از 30 شعر از این شاعر به همراه عکسهایی از وی به صورت تلفیقی به چاپ می‌رسد.

پیش از این نیز کتاب "حرف آخر عشق" که تلفیق شعر و عکس زنده یاد قیصر امین پور است توسط مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان تهران به چاپ رسیده است.

سید حسن حسینی در اول فروردین ماه 1335 در تهران متولد شد. پس از پایان تحصیلات متوسطه به دانشگاه مشهد رفت و در رشته کارشناسی تغذیه در سال 1358 فارغ‌التحصیل شد. حوزه فعالیتهای حسینی شامل شعر، تحقیق، ترجمه و تألیف است و از وی در این زمینه‌ها، آثاری منتشر شده است.



برخی از آثار حسینی عبارتند از مجموعه شعر "همصدا با حلق اسماعیل" (1363)، مجموعه اشعار عاشورایی "گنجشک و جبرئیل" (1370)، ترجمه گزیده‌ای از آثار جبران خلیل جبران با نام "حمام روح "(1364)، ترجمه کتاب "نگاهی به خویش "که به‌طور مشترک با موسی بیدج انجام گرفته و در آن مجموعه‌ای از مصاحبه‌های ادیبان معاصر عرب به فارسی برگردانده شده است، "بیدل، سپهری و سبک هندی" (1367)، "مشت در نمای درشت" (معانی بیان در ادبیات و سینما) (1371) و کتاب "براده‌ها "(1365).



این شاعر و پژوهشگردر نهم فروردین ماه 1383 روی در نقاب خاک کشید.

