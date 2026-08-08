فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کرمانشاه هشدار داد

سرهنگ دانش فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات پایش و بازدید میدانی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در منطقه میان‌سراوان نِمِر از توابع بخش سرفیروزآباد خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف بررسی وضعیت عرصه‌های ملی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از منابع طبیعی استان انجام شد.



وی افزود: نیروهای یگان حفاظت در جریان این پایش میدانی، وضعیت اراضی منطقه را مورد بررسی قرار دادند و برخی موارد تخلف نیز شناسایی و ثبت شد که موضوعات مربوطه مطابق ضوابط و مقررات در حال پیگیری است.



فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی، تصریح کرد: منابع طبیعی سرمایه‌ای متعلق به همه نسل‌هاست و صیانت از این سرمایه ملی نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی و همچنین همکاری و همراهی مردم است.



فیلی با هشدار به متخلفان عرصه‌های منابع طبیعی، گفت: یگان حفاظت با هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی ملی، تخریب عرصه‌های طبیعی، چرای غیرمجاز دام، قطع درختان و سایر اقدامات غیرقانونی با جدیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق عمومی و سرمایه‌های طبیعی استان مورد تعرض قرار گیرد.



وی ادامه داد: گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی در مناطق مختلف استان به صورت مستمر انجام می‌شود و نیروهای یگان حفاظت با حضور میدانی، موارد مشکوک و تخلفات احتمالی را شناسایی و برای برخورد قانونی با آنها اقدام می‌کنند.



فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از مردم و دوستداران طبیعت خواست در حفاظت از عرصه‌های طبیعی مشارکت داشته باشند و افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب، قطع درختان، چرای غیرمجاز یا سایر تخلفات در عرصه‌های ملی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.



فیلی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و گزارش به‌موقع تخلفات می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش تخریب و حفظ منابع طبیعی داشته باشد و یگان حفاظت نیز موضوعات گزارش‌شده را با جدیت بررسی و پیگیری خواهد کرد.