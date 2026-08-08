به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با صدور پیامی هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به فعالان و تلاشگران عرصه خبر و اطلاعرسانی تبریک گفت و بر نقش راهبردی رسانهها در آگاهیبخشی، روشنگری، امیدآفرینی و تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.
آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی در این پیام آورده است: هفدهم مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی، فرصتی برای پاسداشت مقام و منزلت انسانهایی است که با مسئولیتپذیری، شجاعت و تعهد، روایتگر حقیقت و دیدهبان جامعه هستند و در مسیر آگاهیبخشی عمومی گام برمیدارند.
در ادامه این پیام آمده است: در عصر گسترش شتابان ارتباطات و گردش فزاینده اطلاعات، رسالت خبرنگاران فراتر از انتقال رویدادهاست و آنان با روایت دقیق و مسئولانه، میتوانند در تبیین واقعیتها، مقابله با تحریف و شایعه، افزایش اعتماد عمومی و هدایت افکار عمومی به سوی واقعبینی و آگاهی نقشآفرینی کنند.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی تأکید کرده است: رسانه متعهد در کنار بیان صادقانه مشکلات و مطالبهگری مسئولانه، باید ظرفیتها، موفقیتها و جلوههای همدلی و مشارکت مردم را نیز روایت کند؛ چراکه امیدآفرینی واقعی، نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه نشان دادن توان جامعه برای عبور از دشواریها و ترسیم افق روشن پیشرو است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: تجربه «جنگ رمضان» بار دیگر اهمیت و جایگاه رسانه را در صیانت از حقیقت و مقابله با جنگ روانی و روایتسازیهای دشمن آشکار کرد و خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور مسئولانه، اطلاعرسانی دقیق و بهنگام و روایت مجاهدتها و همراهی مردم، نقش مؤثری در آرامشبخشی، خنثیسازی روایتهای نادرست و تقویت روحیه ایستادگی و انسجام ملی ایفا کردند.
آیتالله دری نجفآبادی در این پیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه خبر و رسانه، از تلاشهای صادقانه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانهای استان مرکزی، بهویژه مجاهدتهای آنان در جریان جنگ رمضان، قدردانی کرده و آورده است: رسانه و خبرنگار امروز یکی از ارکان مهم روشنگری و آگاهی جامعه است و قلم متعهد میتواند در برابر تحریف و ناامیدی، پرچمدار حقیقت، امید و اعتماد عمومی باشد.
اینجانب ضمن تبریک روز خبرنگار به همه تلاشگران این عرصه، از درگاه خداوند متعال برای اصحاب رسانه، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون در انجام این رسالت خطیر را مسئلت مینمایم.
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