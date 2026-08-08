گام بلند برای کاهش تصادفات در شاهرود؛ تقاطع مجن در مسیر تکمیل است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی ظهر شنبه در جریان بازدید مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از پروژههای مسکن شاهرود و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح مجن با هدف کاهش تصادفات، از جمله طرحهای شاخص اجرایی در شهرستان شاهرود است.
وی افزود: تقاطع غیرهمسطح مجن در شهرستان شاهرود، در صورت تخصیص اعتبارات، تا پایان سال تکمیل میشود.
سرمایهگذاری ۱۴۷ میلیارد تومانی برای تقاطع مجن
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه تقاطع غیرهمسطح مجن هماکنون در دست ساخت است، گفت: ۱۴۷ میلیارد تومان برای اجرای این طرح سرمایهگذاری شده است.
عمیدی با بیان اینکه تسریع در بهرهبرداری از تقاطع غیرهمسطح مجن از مطالبات مهم مردم شهرستان شاهرود است، ابراز کرد: این طرح میتواند یکی از پرخطرترین محورها و نقاط جادهای استان سمنان را پوشش دهد تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.
وی با بیان اینکه طول این طرح پنج کیلومتر است، افزود: امیدواریم با تخصیص اعتبارات، در آینده نزدیک شاهد افتتاح این طرح باشیم.
تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت در شرق سمنان
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین از چالش تأمین مسکن بهعنوان یکی از مشکلات اجرای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای شاهرود و میامی یاد کرد.
عمیدی با بیان اینکه برای اجرای طرح جوانی جمعیت، ۹۳۴ هکتار زمین پیشبینی شده است، گفت: الحاق اراضی در سه مرحله شامل ۱۳۸ هکتار، ۹۵ هکتار و ۱۹۶ هکتار برای تأمین مسکن مورد نیاز این طرح در شرق استان سمنان انجام شده است.
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