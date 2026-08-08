افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات چهار نفر گرفتار در دیوارههای منطقه چهارچشمه شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: شامگاه جمعه ۱۶ مردادماه در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه (EOC) و اعلام گرفتار شدن چهار نفر در دیوارههای این منطقه، بلافاصله تیمهای عملیاتی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی از شعبه هلالاحمر شهرستان صحنه و پایگاه امداد و نجات پل شهدا به محل اعزام شدند و نجاتگران پس از رسیدن به منطقه، شرایط حادثهدیدگان و مسیر دسترسی به آنها را مورد ارزیابی قرار دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط منطقه و گرفتار شدن افراد در دیواره، عملیات نجات فنی در دستور کار قرار گرفت و امدادگران با برپایی کارگاه نجات و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات دسترسی و انتقال افراد گرفتار را آغاز کردند.
یگانه ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به هر چهار نفر، آنها را به صورت ایمن از دیواره خارج کرده و به منطقه امن در پایین دیواره انتقال دادند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت، گفت: هر چهار حادثهدیده پس از انتقال به نقطه امن مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که هیچیک دچار مصدومیت نشدهاند و در نهایت افراد نجاتیافته در محل حادثه به خانوادههایشان تحویل داده شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری عوامل اورژانس و تلاش دو تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر انجام شد و پس از حدود سه ساعت فعالیت تخصصی و اجرای عملیات نجات فنی، با موفقیت به پایان رسید.
یگانه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فعالیتهای کوهستانی و طبیعتگردی، از کوهنوردان و علاقهمندان به طبیعت خواست پیش از ورود به مسیرهای کوهستانی، شرایط مسیر و وضعیت جوی را به دقت بررسی کنند.
وی افزود: همراه داشتن تجهیزات متناسب با شرایط مسیر و آشنایی با اصول فعالیت در مناطق کوهستانی از الزامات حضور ایمن در این مناطق است و افراد باید از ورود به مسیرهای فنی و پرخطر بدون برخورداری از دانش، تجربه و تجهیزات لازم خودداری کنند.
کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کرمانشاه از نجات 4 نفر گرفتار در دیوارههای چهارچشمه صحنه خبر داد و گفت: این عملیات پس از سه ساعت تلاش امدادگران بدون مصدومیت حادثهدیدگان پایان یافت.
افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات چهار نفر گرفتار در دیوارههای منطقه چهارچشمه شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: شامگاه جمعه ۱۶ مردادماه در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه (EOC) و اعلام گرفتار شدن چهار نفر در دیوارههای این منطقه، بلافاصله تیمهای عملیاتی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
نظر شما