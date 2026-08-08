افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر از نجات چهار نفر گرفتار در دیواره‌های منطقه چهارچشمه شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: شامگاه جمعه ۱۶ مردادماه در پی تماس مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه (EOC) و اعلام گرفتار شدن چهار نفر در دیواره‌های این منطقه، بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.



وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی از شعبه هلال‌احمر شهرستان صحنه و پایگاه امداد و نجات پل شهدا به محل اعزام شدند و نجاتگران پس از رسیدن به منطقه، شرایط حادثه‌دیدگان و مسیر دسترسی به آنها را مورد ارزیابی قرار دادند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به شرایط منطقه و گرفتار شدن افراد در دیواره، عملیات نجات فنی در دستور کار قرار گرفت و امدادگران با برپایی کارگاه نجات و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات دسترسی و انتقال افراد گرفتار را آغاز کردند.



یگانه ادامه داد: نجاتگران پس از دسترسی به هر چهار نفر، آنها را به صورت ایمن از دیواره خارج کرده و به منطقه امن در پایین دیواره انتقال دادند.



وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه هیچ مصدومی نداشت، گفت: هر چهار حادثه‌دیده پس از انتقال به نقطه امن مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که هیچ‌یک دچار مصدومیت نشده‌اند و در نهایت افراد نجات‌یافته در محل حادثه به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری عوامل اورژانس و تلاش دو تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر انجام شد و پس از حدود سه ساعت فعالیت تخصصی و اجرای عملیات نجات فنی، با موفقیت به پایان رسید.



یگانه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فعالیت‌های کوهستانی و طبیعت‌گردی، از کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت خواست پیش از ورود به مسیرهای کوهستانی، شرایط مسیر و وضعیت جوی را به دقت بررسی کنند.



وی افزود: همراه داشتن تجهیزات متناسب با شرایط مسیر و آشنایی با اصول فعالیت در مناطق کوهستانی از الزامات حضور ایمن در این مناطق است و افراد باید از ورود به مسیرهای فنی و پرخطر بدون برخورداری از دانش، تجربه و تجهیزات لازم خودداری کنند.