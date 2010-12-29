گودرزی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مهدی مسعودشاهی مدیرعامل مؤسسه امور جشنوارههای فیلم و دبیر جشنواره بینالمللی فیلم فجر خطاب به جعفر گودرزی آمده است: نظر به اهمیت و جایگاه ویژه جشنواره بینالمللی فیلم فجر و با عنایت به تجارب گرانقدر جنابعالی در این خصوص، به موجب این حکم، شما را به عنوان مدیر روابط عمومی بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر منصوب مینمایم. امید است با تعامل و همراهی مجدانه شما، گامهای مؤثری به منظور تعالی این رویداد فرهنگی برداشته شود.
جعفر گودرزی که امسال در بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان کارنامه موفقی در زمینه مدیریت روابط عمومی از خود ارائه داد، دبیر شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران است و در چندین جشنواره به عنوان داور، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و مدیر اجرایی فعالیت کرده است.
سیداحمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، از اوایل امسال طی حکمی جعفر گودرزی را به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسانهای و مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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