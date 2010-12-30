به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محسن حیدریان صبح پنجشنبه در مراسم به صدا درآمدن زنگ بصیرت در مدرسه راهنمایی شهید نامدارمرادی سنندج، اظهار داشت: حضور به موقع مردم و زمان شناسی آنها یکی از مهمترین عوامل ماندگاری حماسه عظیم 9 دی ماه در تاریخ کشور است.

وی عنوان کرد: بعد از توطئه های دشمن و همچنین همراهی تعدادی از افراد داخلی و عوامل فتنه، حوادثی در کشور روی داد که آسیب های به نظام اسلامی وارد کرد ولی همانند تمامی صحنه های مختلف انقلاب اسلامی باز هم درایت و رهبری الهی مقام معظم رهبری و حضور مردم تمامی این دسیسه ها را نقش برآب کرد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان خاطرنشان کرد: از همان سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دشمن با طراحی و برنامه ریزی های مختلف سعی داشت که به این نظام که تعریفی جدید از حکومت و دولت را به جهان عرضه کرده بود، ضربه بزند و برای رسیدن به اهداف شوم خود از تمامی امکانات و شیوه های مختلف نیز سود جست که آخرین مورد آن هم حوادث تلخ بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود که با خلق حماسه 9 دی مهمترین روز در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید.

حجت الاسلام حیدریان گفت: ترورهای ناجوانمردانه در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز جنگ نابرابر و هشت سال دفاع مقدس، توطئه های اقتصادی و سیاسی و در نهایت فتنه بعد از انتخابات از جمله برنامه ها و توطئه های دشمن برای به زانو در آوردن نظام اسلامی بود که در نهایت به هیچ کدام از دسیسه های شیطانی خود نرسید و ملت بزرگ ایران اسلامی در تمامی این امتحانات سربلند و موفق بیرون آمد.

وی بیان داشت: عوامل فتنه داخلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری با پرچم خط امام خمینی (ره) وارد میدان شدند ولی در ادامه راه با ایستادن در مقابل اصل نظام اسلامی و همراه شدن با دشمنان این انقلاب، به دنبال به قدرت رسیدن بودند که هوشیاری ملت خواب های آنها را آشفته کرد و این جریان نیز برای همیشه در تاریخ بایگانی شد.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان افزود: حماسه 9 دی ماه سال 88 و خروش میلیون ملت ایران اسلامی سرانه فتنه را برای همیشه زندانی کرد و در مقابل تمامی استکبار ایستادگی و پایمردی مردم را به نمایش گذاشت و امروز همه باید در سالروز این حماسه عظیم مردمی بار دیگر با آرمان های امام راحل (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت نمایند.

در ادامه این مراسم ضمن برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، زنگ بصیرت در مدرسه راهنمایی شهید نامدارمرادی سنندج به صدا در آمد.