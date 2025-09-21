دفاع مقدس دانشگاهی برای اقتدار نظام اسلامی و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای استان، ضمن تبریک ماه مولود نبی مکرم اسلام و آغاز هفته دفاع مقدس، بر لزوم انتقال فرهنگ جهاد، ایثار و ازخودگذشتگی به نسلهای آینده تاکید کرد.
وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در ۴۶ سال گذشته، گفت: این انقلاب به عنوان بزرگترین و موفقترین انقلاب در تاریخ ثبت شده است و مردم ایران با اعتماد به ولایت و وعدههای الهی و بدون هیچ تجهیزات نظامی به میدان آمدند و انقلاب را به پیروزی رساندند.
سردار رضایی افزود: در آن دوران، قدرتهای سلطهگر بهطور مداوم تلاش کردند تا حرکت عظیم مردمی را متوقف کنند، اما مردم با بصیرت و آگاهی، دعوت امام خمینی (ره) را لبیک گفتند و به رغم نداشتن تجهیزات جنگی، در برابر دشمنان ایستادگی کردند.
وی به دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و ادامه داد: در هشت سال دفاع مقدس، مردم ایران نه تنها اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد، بلکه با فداکاری ۲۲۰ هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز، پیروزی را برای نظام اسلامی به ارمغان آوردند.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان دفاع مقدس را به عنوان یک دانشگاه بزرگ برای ملت ایران دانست و تصریح کرد: اگرچه این دوران خسارتهای مالی و جانی زیادی به همراه داشت، اما موجب پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی و تقویت بنیه کشور شد.
وی به موقعیت امروز ایران در برابر قدرتهای جهانی اشاره کرد و گفت: کشور ما امروز به یک قدرت بازدارنده در برابر قدرتهای شیطانی تبدیل شده است و دشمنان با انواع ترفندها در تلاش برای متوقف کردن حرکت عظیم مردم ایران هستند، اما همواره با بصیرت مردم و رهبری داهیانه انقلاب روبرو شدهاند.
سردار رضایی در ادامه فرهنگ ایستادگی و مقاومت ملت ایران را برگرفته از مکتب سیدالشهدا و قرآن دانست و گفت: این فرهنگ به ما آموخته که در برابر ظلم و فساد تسلیم نشویم و همچنان ایستادگی کنیم.
وی همچنین به نقش زنان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: زنان ایران، دوشادوش مردان در دفاع از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی حضور فعال داشتند و این افتخار بزرگی برای کشور است.
برنامههای هفته دفاع مقدس در کردستان
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس در استان کردستان اشاره کرد و گفت: در این ایام، بیش از هزار برنامه در استان برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه طرح اسوه، یادواره شهدای محله، اعزام گروههای جهادی کارمندی و یادواره شهدای اقتدار ملی اشاره کرد.
وی همچنین از برپایی اجلاسیه شهدای زن استان کردستان و برگزاری مراسم ویژه در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: زنان استان کردستان در دوران دفاع مقدس و در جبهههای جنگ بهطور مؤثر حضور داشتند و این امر مایه مباهات برای این استان است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان یادآور شد: بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور مربوط به استان کردستان است که نماد غیرت، عفت و رشادت مردم این دیار است.
سردار رضایی خاطر نشان کرد: اجلاسیه شهدای زن استان کردستان در این ایام برگزار میشود و ا که زنان دوشادوش مردان برای دفاع از انقلاب و اسلام کوشیدند و این مایه مباهات برای این استان است.
وی عنوان کرد: بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور مربوط به کردستان است که نماد عفت، غیرت و رشادت زنان کردستان است.
برپایی میز خدمت، بازدید از باغ موزه دفاع مقدس، شرکت در نماز جمعه، برگزاری مراسم روز سرباز، بصیرت افزایی و شناخت دشمن از دیگر مواردی بود که سردار رضایی به عنوان برنامههای مهم استان کردستان در ایام هفته دفاع مقدس به آن پرداخت.
نظر شما