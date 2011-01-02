هوای تهران را به امید تغییرات جوی به حال خود رها نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی حیدرزاده در دومین نشست ساماندهی روز هوای پاک در شهرداری تهران گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران باید بازنگری شود چرا که این روند توفیقی برای رفع آلودگی هوای تهران ندارد و نمی توان با دل سپردن به جریانهای جوی و احتمال وزش باید وضعیت هوای تهران را سامان داد.

وی با تاکید بر آمارهای موجود در حوزه بهداشت و سلامت شهروندان، این وضعیت را خطرناک خواند و افزود: از ما خواسته می شود مسائل مربوط به آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت شهروندان را مطرح نکنیم اما مگر می شود واقعیت را کتمان کرد.

حیدرزاده اضافه کرد: مسئولان به جای خجالت کشیدن در زمینه اعلام وضعیت آلودگی هوا با خرد جمعی چاره اندیشی کنند چرا که معضلات آلودگی هوا هویدا شده و وضعیت برای همگان روشن است.

مشاور محیط زیستی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه گفتن واقعیت سیاه نمایی نیست اظهار داشت: وقتی به نتیجه رسیدیم آلودگی هوای تهران به بحران تبدیل شده است باید با اطلاع رسانی شفاف و واقعی زمینه مشارکت مردم برای رفع این بحران را فراهم کنیم و این اقدام جز با حساسیت از سوی رسانه ها امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران در بحث هدفمند کردن یارانه ها همگام با دولت حرکت کرده و انتظار می رود در بحث مدیریت آلودگی هوای تهران مقامات ارشد کشور وارد شوند و به جای مسائل حاشیه ای با هم همراه شویم و به امید تغییرات جوی وضعیت هوا را به حال خود رها نکنیم.

توسعه حمل و نقل غیر موتوری در تهران

همچنین در این نشست قائم مقام معاونت خدمات شهری تهران ضمن ابراز امیدواری برای نتیجه بخش بودن این نشستها برای بهبود وضعیت هوا و محیط زیست پایدار تهران گفت: تهران یک شهر جهانی است و نیاز دارد که برای تبدیل شدن به الگوی زیست محیطی از مدلهای خارجی استفاده کند.

محمد احمدی بافنده با اشاره به اینکه متاسفانه در تهران پیاده روز و دوچرخه سواری اصلا جدی گرفته نمی شود اظهار داشت: در کنار توسعه مترو که در دستور کار شهردار تهران است باید زمینه توسعه دوچرخه سواری و همین طور پیاده روی را فراهم کنیم و این مسئله باید به صورت الزام دربیاید.

وی تاکید کرد: استفاده از وسایل حمل و نقل غیر موتوری نیاز ضروری تهران است و باید این مسئله در قالب توسعه امکانات و فرهنگسازی عملیاتی شود. همچنین توسعه IT به عنوان راهکاری برای جلوگیری از سفرهای درون شهری باید جدی گرفته شود.



توسعه خدمات الکترونیک بانکی



همچنین نصیری مدیرکل روابط عمومی بانک شهر با اشاره به برند محیط زیستی این بانک اعلام کرد: مرکز خدمات مجازی این بانک روز هوای پاک برای توسعه خدمات مجازی جهت کاهش سفرهای غیر ضروری درون شهری با خودرو و افزایش آلودگی هوا افتتاح می شود.

تشکر از خبرگزاری مهر و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران



مدیرکل روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه به مناسبت روز هوای پاک کارگاه آموزشی وضعیت آلودگی هوای تهران با محوریت خبرگزاری مهر برگزار می شود گفت: این کارگاه پیش از برگزاری روز هوای پاک برگزار می شود.

حشمت الله بسطامی بر آمادگی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای اطلاع رسانی از طریق امکانات پیام کوتاه و همین طور گزارش لحظه به لحظه وضعیت آلاینده های هوا تاکید کرد.

در این نشست تمامی ارگانهای مرتبط با شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی آمادگی خود را برای برگزاری روز هوای پاک در تاریخ 29 دی ماه اعلام کردند.