اشتغال ۱۳ هزار و ۷۲۰ پرستار در بیمارستان های تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پرستاری را باید جزو مهم ترین افراد کادر سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور تلقی کرد که نبود آنها می تواند خدمات نظام سلامت را تحت الشعاع قرار دهد.

بخش زیادی از پرستاران کشورمان در بیمارستان های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و... مشغول به کار هستند.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، ۱۳ هزار و ۷۲۰ نفر در گروه پرستاری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

از این تعداد پرستار در بیمارستان های تامین اجتماعی، ۹۲۸۳ نفر زن و ۴۴۳۷ نفر مرد هستند.