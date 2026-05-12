  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۵

اشتغال ۱۳ هزار و ۷۲۰ پرستار در بیمارستان های تامین اجتماعی

اشتغال ۱۳ هزار و ۷۲۰ پرستار در بیمارستان های تامین اجتماعی

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۱۳ هزار نفر در گروه پرستاری در بیمارستان های تامین اجتماعی خدمت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای پرستاری را باید جزو مهم ترین افراد کادر سلامت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور تلقی کرد که نبود آنها می تواند خدمات نظام سلامت را تحت الشعاع قرار دهد.

بخش زیادی از پرستاران کشورمان در بیمارستان های دولتی، خصوصی، دانشگاهی و... مشغول به کار هستند.

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، ۱۳ هزار و ۷۲۰ نفر در گروه پرستاری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند.

از این تعداد پرستار در بیمارستان های تامین اجتماعی، ۹۲۸۳ نفر زن و ۴۴۳۷ نفر مرد هستند.

کد مطلب 6827308
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه