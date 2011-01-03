ارتقای فناوری تابلوهای VMS شهری به LED/ حرکت بسوی ترافیک هوشمند

جعفر هاشمی تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بکارگیری فناوریهای نوین در اطلاع رسانی آنلاین از وضعیت ترافیک معابر می تواند به توزیع یکسان بار ترافیکی در سطح معابر کمک کرده و موجب کاهش زمان سفرهای شهری شود، اظهار داشت: اطلاع رسانی از طریق نمایشگرهای VMS و LED کمک موثری در انتخاب صحیح مسیر توسط رانندگان است که این امر موجب کاهش زمان سفر و در نتیجه کاهش مصرف انرژی خواهد شد.

وی ادامه داد: تابلوهای کنترل ترافیک VMS از سال 1375 در سطح بزرگراههای شهر تهران نصب شد که در این تابلوها از تکنولوژی پولکی مغناطیسی استفاده می شد اما به مدد پیشرفت فناوری صفحه نمایش این تابلوها در حال تبدیل شدن به LED است که شامل تابلوهای تک رنگ و رنگی هستند.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران با بیان اینکه مرکز کنترل ترافیک با استفاده از فناوری های نوین برای اطلاع رسانی دقیق تر و متنوع تر به رانندگان در مسیرهایی که سرعت خودروها زیاد نیست به نمایش وضعیت ترافیک روی نقشه مسیر پیش رو با این نمایشگرها اقدام کرده است، اضافه کرد: نرم افزار مرکزی کنترل تابلوها با استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کاربران مرکز در سیستم ثبت وقایع وضعیت ترافیک معابر تحت پوشش تابلوها را استخراج کرده و نقشه گرافیکی مورد نظر را تهیه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این نقشه هر 50 ثانیه یکبار به روز رسانی می شود و آخرین اطلاعات در لحظه در اختیار رانندگان قرار می گیرد، ادامه داد: تمام دارندگان بی سیم اعم از پلیس راهنمایی و رانندگی، تاکسی های تلفنی و عوامل گشت بازرسی در زمان تردد خود در سطح شهر با استفاده از سیستم های GPS اطلاعات را برای تامین داده های لازم ترافیکی تابلوها ارائه و ارسال می کنند.

هاشمی تشکری با اشاره به اینکه GPS ها می توانند سرعت متحرک را برای تامین اطلاعات تابلوها به صورت آنلاین ارائه دهند، اضافه کرد: امروزه دنیا به سمت ترافیک هوشمند در حرکت است و اجرا و پیاده سازی این گونه طرحهای ترافیکی نتیجه موفق سایر کشورها است و سرنوشت ترافیکی شهر تهران نمی تواند مستقل از سرنوشت دیگر شهرهای دنیا باشد.