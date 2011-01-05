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۱۵ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سازمان بازرسی پیمانکار مجلس نیست

سازمان بازرسی پیمانکار مجلس نیست

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با رد پیمانکار بودن سازمان بازرسی در تنقیح قوانین کشور گفت: این سازمان پیمانکار نیست و پولی هم بابت انجام کار کارشناسی قوانین کشور دریافت نمی کند.

ولی الله خبره در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به انتقاد کارشناسان مبنی بر غیر قانونی بودن تنقیح قوانین توسط سازمان بازرسی کل کشور گفت: قانون تنقیح قوانین در تاریخ 25 خرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد که به موجب آن تمامی دستگاههای دولتی و حکومتی موظف شدند در مدت 6 ماه قوانین و مقررات خود را به صورت تفکیک شده تنقیح کنند.

وی افزود: طبق قانون دستگاههای اجرایی باید قانون تنقیح شده را به معاونت تنقیح قوانین مجلس ارائه کنند تا این معاونت تعیین کند که ناسخ و منسوخی که دستگاه اجرایی ارائه کرده آیا نسخ صریح است یا نسخ ضمنی که بر اساس آن اگر نسخ صریح بود توسط روزنامه رسمی حذف قانون اعلام می شود و اگر نسخ ضمنی بود نیاز به کار کارشناسی دارد.

سازمان بازرسی پیمانکار مجلس برای تنقیح قوانین نیست

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مجلس با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی کار کارشناسی نسخ قوانین ضمنی را که توسط دستگاههای اجرایی اعلام شده بر عهده این سازمان قرار داده و بر خلاف اظهارات منتقدان ما پیمانکار مجلس نیستیم و تنها کار کارشناسی می کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق هر کدام از اهداف خود می تواند از دستگاههای مختلف کمک بگیرد گفت: در سازمان بازرسی هم قاضی و کارشناس است و هم بر تمامی حوزه های مختلف اعم از کشاورزی، صنایع، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... اشراف کامل دارد و به نوعی همزمان بازوی مجلس و دولت است.

سازمان بازرسی بابت تنقیح پولی نمی گیرد

خبره با بیان اینکه توقع داشتیم تمام سازمانها از این اقدام بازرسی استقبال کنند گفت: پیمانکار به کسی می گویند که تنها هدفش رسیدن به مقاصد اقتصادی است در حالی که سازمان بازرسی بابت تنقیح قوانین هیچگونه مبلغی را از مجلس دریافت نکرده و از منابع خودش هزینه می کند و مجلس نیز مختار است نظر کارشناسی ما را قبول کند یا قبول نکند.

وی افزود: هم اکنون هر سازمان و نهاد اجرایی دولتی از سازمان بازرسی درخواست کار کارشناسی داشته باشد انجام می دهیم و به دنبال سود و منفعتی هم نیستیم.

کد مطلب 1223644

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