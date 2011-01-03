  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

در مراسم عشای ربانی؛

کاتولیکهای اسپانیا از ارزشهای خانواده تجلیل کردند

کاتولیکهای اسپانیا از ارزشهای خانواده تجلیل کردند

دهها هزار نفر از مردم اسپانیا در شهر مادرید دیروز یکشنبه 2 ژانویه (12 دی ماه) مراسم عشای ربانی ویژه تجلیل از خانواده با تأکید بر جامعه برگزار کرده و ارزشهای خانوادگی را مورد حمایت قرار دادند.

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مراسم عشای ربانی کلیسای کاتولیک در مادرید در فضای باز و توسط اسقف اعظم آنتونیو روکو وارلا با حمایت حزب محافظه کار و مخالت دولت اسپانیا برگزار شد.

کلیسای کاتولیک درسالهای اخیر با تبدیل سریع اسپانیا از یک کشور کاتولیک وفادار به یکی از لیبرال ترین کشورهای اروپا مخالفت کرده است.

واتیکان به شدت با تحولات دولت سوسیالیست این کشور چون تصویب ازدواج همجنسگرایان ، تسریع مراحل طلاق و تسهیل سقط جنین مخالفت کرده است.

اسقف اعظم مادرید در این مراسم گفت: هرگاه ارزش حقیقی ازدواج حقیقی و ارزشهای خانواده زیر سؤال برود، تبعات منفی آن به سرعت حاصل می شوند.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز از رم به وسیله ارتباط ویدئویی پیام خود را به این همایش منتقل کرد. جوامع کاتولیک سراسر اروپا هیئتهایی را از مؤمنان و روحانیون خود به این مراسم اعزام کردند.
 

کد مطلب 1223678

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها