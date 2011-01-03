کاتولیکهای اسپانیا از ارزشهای خانواده تجلیل کردند

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مراسم عشای ربانی کلیسای کاتولیک در مادرید در فضای باز و توسط اسقف اعظم آنتونیو روکو وارلا با حمایت حزب محافظه کار و مخالت دولت اسپانیا برگزار شد.

کلیسای کاتولیک درسالهای اخیر با تبدیل سریع اسپانیا از یک کشور کاتولیک وفادار به یکی از لیبرال ترین کشورهای اروپا مخالفت کرده است.

واتیکان به شدت با تحولات دولت سوسیالیست این کشور چون تصویب ازدواج همجنسگرایان ، تسریع مراحل طلاق و تسهیل سقط جنین مخالفت کرده است.

اسقف اعظم مادرید در این مراسم گفت: هرگاه ارزش حقیقی ازدواج حقیقی و ارزشهای خانواده زیر سؤال برود، تبعات منفی آن به سرعت حاصل می شوند.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز از رم به وسیله ارتباط ویدئویی پیام خود را به این همایش منتقل کرد. جوامع کاتولیک سراسر اروپا هیئتهایی را از مؤمنان و روحانیون خود به این مراسم اعزام کردند.

