پیکر هنرمند نقاش علی اشرف والی تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم سجادی از دوستان و همراهان قدیمی این هنرمند فقید ابیاتی در سوگ او گفت: شما دوستداران این هنرمند فرزانه در نقاط مختلف تهران پراکنده بودید و امروز اکنون به خاطر فقدان عارف بزرگوار عصر گرد هم جمع شده‌اید و در سوگ او گریان هستید.

استاد فقید على اشرف والى به سال 1299 شمسى در حوالى کرج دیده به دنیا گشود اما از اوان کودکى، زندگى و تحصیلات خود را در تهران گذراند و آنگاه که به دانشکده هنرهاى زیبا راه یافت و از تجربیات اساتیدى چون علی محمد حیدریان، رفیع حالتى و ابوالحسن بهره‏ها جست، هر چند خود تربیت هنرى خویش را وامدار مرحوم استاد آشتیانى مى‏داند.

چهل سال کار به شیوه کلاسیک سبب شده است که او طرح‌ها و رنگ‌ها را در حدى از تکامل و پختگى به کار گیرد، که گوئى چهره‏هایى که توسط وى نگار یافته‏اند، جاودانه و نامیرا می‌ماند. با وجود آنکه آثار استاد تنها یک بار در سال 1342 در معرض دید عمومى قرار گرفته اما توجه علاقه‏مندان بسیارى را در کشورهاى اروپا و برخى ملل آسیاى غربى و شبه قاره هند به سوى خود جلب نموده است.

ایشان که علاوه بر نگارگرى به چندین هنر دیگر از جمله خوشنویسى و تذهیب و صفحه آرایى نیز آراسته‏اند، در کار خوشنویسى شیوه مرحوم استاد زرین خط را مى‏پسندند و از آن پیروى مى‏کنند. از جمله آثار استاد والی گذشته از تابلوهاى زیبا می توان به طرح‌هاى کتاب، "ترجمة الصلوه" عالم نامى مرحوم ملا محسن فیض کاشانى را نام برد که همراه با خوشنویسى مرحوم زرین خط انتشار یافته است. وی مفسر مقالات شمس تبریزی و آخرین شاگرد مکتب کمال‌الملک بود.

یکی از نفیس‌ترین آثار وی تمثال مبارک مولی متقیان علی (ع) است که در موزه آستان قدس رضوی در مشهد مقدس نگهداری می‌شود. علی‌اشرف والی از اساتید هنرهای تجسمی صبح جمعه دهم دی‌ماه در سن 90 سالگی بر اثر بیماری درگذشت.

مراسم یادبود استاد اشرف والی پنجشنبه 16 دی‌ماه ساعت 18 تا 19.30 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می‌شود.