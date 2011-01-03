طرح تطبیق استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قائم مقام شرکت مجری طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری بعد از ظهر دوشنبه در نشست آشنایی با این طرح در آذربایجان غربی، ایجادانگیزه وترغیب وتشویق سرمایه گذاران وبهره برداران، تعیین معیارها و شاخصهای مورد نیاز برای نظارت برکیفیت خدمات تاسیسات گردشگری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای در زمینه ارزیابی درجه بندی تاسیسات گردشگری را از دیگر اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.

محسن مردانی بیان داشت: بر اساس آئین نامه، اجرای این طرح ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها، اعطای گواهینامه سه ساله کیفیت خدمات گردشگری، آزادسازی نرخ گذاری بر مبنای درجه بندی جدید، ایجاد فضای رقابتی و افزایش حق انتخاب گردشگران در گزینش واحد اقامتی را در پی خواهد داشت.

افسانه مروتی مدیرکمیته آموزش شرکت مجری این طرح نیز در این جلسه افزود: برای اجرای این طرح دو دوره تخصصی ویژه مدیران واحد های اقامتی شامل آشنایی با مدیریت تاسیسات گردشگری با سرفصلهای مدیریت غذا و نوشابه، مدیریت امور اقامتی، مدیریت هتلداری، ضوابط و شیوه نامه و دوره ضوابط ارزیابی اجرا خواهد شد.

در این نشست جمعی از مدیران هتلها، مهمانپذیرها و واحدهای پذیرایی بین راهی استان با اهداف، آسیب شناسی طرح، نمودار تشکیلاتی مجری طرح، سرفصلهای دوره های آموزشی، ضوابط و مراحل ارزیابی، درجه بندی و ارائه گواهینامه کیفیت خدمات واحدهای اقامتی و پذیرایی آشنا شدند.

پس از اتمام دوره های آموزشی، ارزیابی در چهار بخش خدمات و تجهیزات، ایمنی و بهداشت، ساختمان و تاسیسات و نیزمدیریت نیروی انسانی وآموزش انجام و پس از اتمام مهلت برای رفع عدم انطباقها، گزارش ارزیاب در کمیسیونی متشکل از مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یا معاون گردشگری، نماینده تشکل صنفی واحدهای اقامتی و نماینده دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت بر واحد های اقامتی، بررسی و براساس امتیاز اکتسابی، نسبت به درجه بندی واحد اقامتی اقدام خواهد شد.